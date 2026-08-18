Ella era Alana Alves, la conocida influenciadora que murió en extrañas circunstancias

Fuerte conmoción en redes sociales ha generado el caso de Alana Alves, reconocida influenciadora que murió en medio de unas extrañas circunstancias que ahora son materia de investigación. La creadora de contenido perdió la vida junto a otras seis personas en un hecho que ha generado interrogantes por las condiciones en las que ocurrió y por lo que las autoridades encontraron después del siniestro.

La joven murió en un fuerte accidente de tránsito luego de que el vehículo en el que se transportaba protagonizara una fuga de la Policía. El caso comenzó a ser investigado por las autoridades y, con el avance de las primeras diligencias, se conocieron nuevos detalles sobre los momentos previos a la colisión.

¿Quién era Alana Alves?

Alana Alves da Silva, conocida en redes sociales como ‘Vampira 085’, tenía 28 años y era creadora de contenido. En sus redes sociales, donde contaba con más de 57.000 seguidores, compartía principalmente aspectos de su vida cotidiana. Además, participaba en videos de humor y era propietaria de una tienda virtual de moda fitness.

Fanáticos de Alana Alves da Silva la describieron como “una mujer de gran corazón” y mencionaron que “las redes en Brasil han perdido una estrella”.

¿Cómo murió Alana Alves?

El accidente ocurrió el pasado 8 de agosto en la carretera BR-251, en el municipio de Salinas, en el estado de Minas Gerais, Brasil. De acuerdo con la Policía Rodoviária Federal (PRF), la influenciadora viajaba como pasajera en un Fiat Cronos junto a otras tres personas.

El conductor, identificado como Pedro Yan Linhares Gutierrez, de 24 años, habría desobedecido una orden de detención de los agentes y emprendió la fuga. El vehículo recorrió cerca de 10 kilómetros antes de que se produjera el accidente.

Según la reconstrucción entregada por las autoridades, durante la huida el automóvil intentó realizar una maniobra de adelantamiento que terminó provocando una colisión frontal con otro vehículo.

El choque dejó siete víctimas mortales, entre ellas Alana Alves, quien perdió la vida en el lugar. Además de la influenciadora, murieron el conductor del Fiat y otro de sus pasajeros. Una mujer de 20 años que también viajaba en el automóvil sobrevivió y fue trasladada a un hospital en estado grave. En el otro vehículo murieron cuatro hombres, de entre 46 y 79 años.

Sin embargo, fue después del accidente cuando apareció uno de los elementos que convirtió el caso en una investigación policial: dentro del Fiat Cronos fueron encontrados 137 kilos de marihuana, distribuidos en numerosos paquetes.

Las autoridades también establecieron que el conductor no tenía licencia para conducir y llevaba una tobillera electrónica. Además, según la información citada por G1, tenía procesos relacionados con tráfico de drogas en Brasil.

La Policía Civil abrió una investigación para establecer el origen y el destino de la droga y determinar las circunstancias de la fuga. Por ahora, no se ha informado que Alana Alves fuera investigada por tráfico de drogas ni que las autoridades la hayan señalado como responsable del cargamento.

La investigación continúa mientras familiares y seguidores despiden a la influenciadora, cuya muerte quedó vinculada a un accidente que dejó siete víctimas y abrió interrogantes sobre lo ocurrido dentro del vehículo antes de la tragedia.

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