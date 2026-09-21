Ella era Evelyn, la conocida influencer que perdió la vida en atentado frente a su papá

La influencer brasileña Evelyn Lima Dantas fue asesinada a tiros durante la madrugada del miércoles 16 de septiembre en el municipio de Mãe do Rio, en el estado de Pará, Brasil. La creadora de contenido se encontraba en su vivienda cuando dos hombres armados ingresaron al inmueble y la llevaron por la fuerza hasta el exterior, donde recibió varios disparos.

El crimen ocurrió pocos días después de que la mujer recuperara la libertad provisional, tras haber sido detenida en el marco de una investigación por el asesinato de un sargento retirado de la Policía Militar. Las autoridades brasileñas buscan establecer quiénes participaron en el homicidio y cuáles fueron los motivos del ataque.

¿Qué se sabe sobre la muerte de la influencer Evelyn Lima?

De acuerdo con la información divulgada por la Policía Militar y recogida por medios brasileños, el ataque ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada, en una vivienda ubicada en la calle Bernardo Ferreira de Oliveira, en el barrio São Francisco, de Mãe do Rio.

Los sujetos ingresaron a la residencia y sometieron al padre de Evelyn. Posteriormente, sacaron a la influenciadora hasta la parte delantera del inmueble y le dispararon en repetidas ocasiones. La víctima murió en el lugar.

Los agentes llegaron a la zona después de que residentes escucharan varios disparos. Al arribar, encontraron el cuerpo de Evelyn en la calzada. La Policía Civil de Pará asumió la investigación para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del crimen.

Antes de abandonar la vivienda, los atacantes dejaron una inscripción con las letras «TCP» en la fachada. Estas siglas son asociadas con el Terceiro Comando Puro, una organización criminal originaria de Río de Janeiro. Sin embargo, las autoridades no han confirmado que el grupo esté relacionado con el asesinato de la influenciadora.

La posible relación entre el homicidio y la investigación judicial en la que Evelyn estaba involucrada también hace parte de las hipótesis de las autoridades. Entre las líneas de investigación se encuentra la posibilidad de una represalia o de un intento de eliminar evidencias, aunque ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada como el motivo del crimen.

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¿Quién fue Evelyn Lima?

Evelyn Lima Dantas era una creadora de contenido brasileña que compartía publicaciones en redes sociales sobre su vida personal, fotografías y momentos cotidianos. Su actividad digital incluía contenido relacionado con belleza, paseos y otros aspectos de su día a día. Sin embargo, después de su detención desactivó sus perfiles oficiales.

El nombre de Evelyn también había aparecido en las noticias antes de su muerte debido a una investigación por el asesinato del sargento retirado Antônio Anildo Alves, ocurrido el 29 de julio de 2026, en Mãe do Rio.

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La influenciadora había sido detenida en julio por su presunta participación en ese caso. Las autoridades investigaban su posible vínculo con el crimen, pero no había sido condenada. Posteriormente, obtuvo la libertad provisional el 9 de septiembre, pocos días antes de ser asesinada.

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