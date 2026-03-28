Ella es la modelo e influencer acusada de contactar hombres por apps de citas para robarlos

El uso de aplicaciones de citas no solo ha transformado la manera en que millones de personas se conocen en el mundo, también ha abierto la puerta a nuevas modalidades de delito. Tanto así que autoridades han alertado sobre esquemas en los que los vínculos digitales se convierten en un mecanismo para acceder a información personal, generar confianza y, posteriormente, cometer robos.

En ese contexto, un caso reciente en Estados Unidos ha llamado la atención por el perfil de la señalada. Se trata de Adva Lavie, también conocida como Mia Ventura, una reconocida modelo e influenciadora de 28 años, quien ha sido acusada formalmente por la Fiscalía del condado de Los Ángeles de utilizar aplicaciones de citas para contactar a sus víctimas y robarlas.

Lavie, quien ha tenido presencia en plataformas como OnlyFans y llegó a ser portada de revistas como Penthouse y Playboy, construyó una imagen asociada al lujo, los viajes y el estilo de vida exclusivo, lo que habría sido clave para generar confianza entre las personas con las que interactuaba en línea.

Así habría actuado Mia Ventura, según las autoridades

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2023 y 2025 en diferentes zonas del condado de Los Ángeles, incluyendo áreas como Beverly Hills, West Hollywood y Westlake Village.

Según la Fiscalía, Mia Ventura utilizaba aplicaciones de citas para identificar a sus potenciales víctimas, principalmente hombres mayores con alto poder adquisitivo, aunque también se mencionan algunas mujeres. Una vez establecía contacto, desarrollaba una relación cercana con ellos.

Ese vínculo le permitía acceder a los hogares de las víctimas. Ya dentro de estos espacios, presuntamente sustraía dinero en efectivo, oro y artículos de lujo, incluyendo piezas de diseñador. Por esta conducta, las autoridades le imputan al menos seis cargos graves, entre ellos robo con allanamiento, hurto mayor y uso no autorizado de información personal.

El caso ha avanzado en el sistema judicial estadounidense y, aunque Mia Ventura se ha declarado no culpable, un juez determinó que deberá enfrentar juicio. De ser hallada culpable de todos los cargos, podría enfrentar una condena superior a los 11 años de prisión.

Mientras se desarrolla el proceso, la mujer permanece en libertad bajo ciertas restricciones, incluyendo el uso de un dispositivo de monitoreo electrónico y la prohibición de contactar a las presuntas víctimas o utilizar plataformas de citas.

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