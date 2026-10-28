Ellos eran Geovanny y Harold, los músicos que murieron en el accidente de Kbeto Zuleta

El accidente que sufrió la agrupación de Kbeto Zuleta durante la madrugada del lunes 26 de octubre dejó una profunda herida en el mundo del vallenato. El bus en el que se movilizaban varios integrantes del conjunto cayó al río Ariguaní, en la vía entre El Difícil, Magdalena, y Bosconia, Cesar.

El siniestro dejó dos músicos fallecidos y varios heridos. Entre los lesionados está Kbeto, quien es hijo del también artista Poncho Zuleta, quien permanece bajo atención médica. Las víctimas mortales fueron Geovanny Lobo y Harold Santana, dos integrantes de la agrupación con trayectorias propias dentro de la música vallenata.

¿Quiénes eran Geovanny Lobo y Harold Santana?

Las víctimas fueron identificadas como Geovanny Lobo, corista y segunda voz de la agrupación, y Harold Santana, músico que se desempeñaba como guitarrista y tenía experiencia como acordeonero y arreglista. Ambos eran conocidos dentro del circuito musical del Cesar y tenían trayectorias que iban más allá de su trabajo con el hijo de Poncho Zuleta.

Geovanny Lobo, oriundo de Agustín Codazzi, Cesar, llevaba más de una década vinculado a la agrupación del hijo de Poncho. Durante esos años se consolidó como una de las voces que acompañaban al cantante en sus presentaciones y también tuvo experiencia en otros proyectos musicales, entre ellos agrupaciones dedicadas a la música cristiana.

Su trayectoria hizo que fuera reconocido por otros músicos de la región. Tras conocerse su muerte, el acordeonero Rolando Ochoa expresó públicamente su dolor por la partida de Lobo y Santana, a quienes recordó como amigos y pidió fortaleza para sus familias en medio de la tragedia.

Harold Santana, por su parte, tenía 46 años y era oriundo de Casacará, corregimiento de Agustín Codazzi. Era hijo del músico Henry Santana y desde joven estuvo ligado a los instrumentos y a la tradición musical de su familia. Comenzó tocando caja, posteriormente aprendió guitarra y también desarrolló conocimientos en el acordeón.

Su recorrido profesional estuvo marcado por esa versatilidad. Además de la guitarra, Santana tenía experiencia con el acordeón, el bajo y el teclado, y también se desempeñaba como arreglista. Incluso llegó a acompañar al Binomio de Oro de América como acordeonero y contaba con su propio espacio de grabación.

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Su llegada nuevamente a la agrupación de Kbeto Zuleta había ocurrido apenas unas semanas antes del accidente. De acuerdo con la información entregada por su entorno, Santana había regresado al conjunto para reemplazar temporalmente a otro músico que se encontraba recuperándose de un accidente. Lo que comenzó como una oportunidad laboral terminó convirtiéndose en uno de los últimos capítulos de su vida.

Harold Santana y Geovanny Lobo, músicos de Kbeto Zuleta.

Así despiden a Geovanny Lobo y Harold Santana

La noticia de la muerte de Geovanny Lobo y Harold Santana generó mensajes de tristeza entre artistas y personas cercanas al vallenato. Rolando Ochoa fue uno de los primeros músicos en pronunciarse y lamentó tener que despedir a sus dos amigos después del accidente.

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Mientras avanzan las diligencias para la entrega de los cuerpos a sus familiares, sus allegados han comenzado a compartir recuerdos de ambos músicos y a destacar la huella que dejaron en los escenarios. Sus muertes ocurrieron mientras viajaban de regreso de una presentación realizada en Sincelejo, Sucre, junto a integrantes de la agrupación.

La tragedia también dejó gravemente herido al hijo de Poncho Zuleta. El cantante fue trasladado a la Clínica Sinais Vitais de Bosconia y permanece en cuidados intensivos. La información médica más reciente señala que llegó con una amputación de la pierna izquierda y que también fue intervenido en la otra extremidad debido a la gravedad de las lesiones. Su pronóstico continúa siendo reservado.

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