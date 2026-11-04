Emiro Navarro pide oraciones por su salud ¿Qué pasará con su pelea en Stream Fighters?

El influenciador Emiro Navarro generó preocupación entre sus seguidores después de revelar que enfrenta una situación médica inesperada. El participante de ‘MasterChef Celebrity Colombia‘ compartió detalles de lo que está viviendo y pidió apoyo en medio de su proceso de recuperación.

La noticia llega a pocos días de su participación en Stream Fighters 5, el evento de boxeo organizado por Westcol, en el que tiene programado un enfrentamiento contra el creador de contenido Valentino Lázaro. Aunque el magangueleño manifestó su intención de continuar con la preparación, un nuevo reporte sobre su estado de salud abrió interrogantes sobre su presencia en el cuadrilátero.

El mensaje de Emiro Navarro que generó dudas sobre su participación en Stream Fighters

La preocupación comenzó después de que el también exparticipante de ‘La casa de los famosos‘ compartiera un mensaje en sus redes sociales en el que reconoció que estaba atravesando un momento complicado. Según explicó, durante los entrenamientos para el combate descubrió una situación médica que no tenía contemplada y que cambió sus planes cuando sentía que estaba en uno de sus mejores momentos físicos.

"No les voy a mentir, me siento muy frustrado. He venido preparándome con toda, dando lo mejor de mí en cada entrenamiento y sintiendo que estaba en uno de mis mejores momentos. Pero justo ahora surgió una situación médica que descubrí a raíz de la exigencia de los entrenamientos", Emiro Navarro.

En su pronunciamiento, el creador de contenido también explicó que está trabajando junto a su equipo y profesionales médicos para afrontar lo ocurrido. Aunque dejó claro que su intención es llegar a la competencia, reconoció que deberá priorizar su bienestar.

"Junto a mi equipo y al equipo médico estamos haciendo todo lo posible para manejar esta situación de la mejor manera, cuidar mi salud y seguir trabajando para llegar a la pelea", agregó.

Horas después, Emiro Navarro publicó otra historia de Instagram en la que aparece en un centro médico, junto a un equipo que fue identificado como un resonador magnético. La imagen estuvo acompañada de una petición que aumentó la inquietud de sus seguidores: "Les pido que me tengan en sus oraciones para que todo salga bien".

El influenciador no reveló cuál es la afección que le detectaron ni entregó detalles sobre los resultados de los exámenes. Por esa razón, hasta el momento no se conoce de un diagnóstico formal que permita determinar la gravedad de su situación.

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Emiro Navarro, influenciador colombiano.

El episodio también tiene un antecedente. El pasado 21 de octubre, Emiro Navarro reconoció, a través de un mensaje dirigido a su comunidad de WhatsApp, que atravesaba días difíciles por cuenta del estrés, la angustia y algunas preocupaciones personales. En aquella oportunidad, aseguró que su salud física no estaba al ciento por ciento y que su estado emocional también se había visto afectado.

Por ahora, Emiro Navarro no ha anunciado oficialmente que se retire de Stream Fighters 5. Su enfrentamiento contra Valentino Lázaro continúa incluido en la cartelera del evento, programado para el próximo 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

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