Epa Colombia en prisión: ¿qué pasará con las peluquerías de Daneidy Barrera?

La noticia del arresto y posterior detención y encarcelamiento de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, se ha convertido en la tendencia en las redes sociales y en tema de conversación en espacios de debate y emisoras.

La influencer y empresaria, que comenzó a pagar su condena, al ser hallada culpable de delitos de perturbación en servicio público de transporte colectivo u oficial, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno, pasó de vivir entre comodidades y lujos a, una celda en la cárcel El Buen pastor de Bogotá, ya que le fue negada la prisión domiciliaria.

Como parte del dictamen legal, se sabe que Epa no podrá usar sus cuentas como influencer y tampoco tendrá acceso al uso de la tecnología, mientras se encuentre purgando su condena. En este orden de ideas, surge una pregunta sobre sus peluquerías, que junto a su famosa marca de keratinas se convirtieron con los contenidos digitales en el mayor ingreso de Epa y con el cual logró consolidar una importante fortuna.

Karoll Samantha Barbosa, la pareja de Epa y madre de la pequeña Daphne, que cumplirá un año en abril próximo, ha despejado una de las dudas sobre el futuro de los salones de belleza y las keratinas.

¿Quién asumirá la administración de los salones de Belleza de Epa Colombia?

Karol reveló en sus historias de redes sociales que las peluquerías siguen abiertas e instó a los seguidores de Epa a seguir visitándolas.

“No hay nada más lindo que tener a Dios en nuestro corazón y tener el cariño y apoyo de todas ustedes. Infinitas gracias por no dejar sola a Dane en estos momentos. Queremos contarles que mientras ella esta no esté presente, seguimos esperándolas en nuestras sedes Carvajal, Medellín y Restrepo”, puso la joven en su historia y enseguida, también alentó a seguir consumiendo el producto emblemático de Epa. “No dejen de consumir los mejores productos capilares del mercado, no dejen de apoyarnos con amor, su familia y equipo de trabajo”, señaló Karol en la mencionada publicación de Instagram.

Al parecer, será Karoll quien asuma la administración de estos dos negocios de Epa, así como las cuentas comerciales de la marca y las peluquerías.

Vea se contactó con Karoll para conocer su punto de vista sobre la situación, pero mencionó que por ahora, no quiere dar ninguna declaraciones adicional.

