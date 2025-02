Epa Colombia habló por primera vez desde la cárcel: “han sido días difíciles”

La influencer Epa Colombia rompió el silencio sobre su permanencia en la cárcel y concedió una entrevista donde recordó qué estaba haciendo y con quién el día que se presentaron los hechos, que hoy la tienen tras las rejas. De igual manera, se sinceró sobre lo que ha cambiado desde el 2019, cuando destruyó parte de la estación de Transmilenio de Molinos, al suroriente de la capital colombiana.

Daneidy Barrera, como es su nombre de pila, pidió, en términos generales que revisen su caso.

Así fue la entrevista que concedió Epa Colombia en prisión

Epa Colombia estaba vestida con el uniforme que habitualmente le da a las internas el sistema penitenciario colombiano, cuando concedió su primera entrevista a Rocío Franco, de ‘Noticias Caracol’. Se le vio sentada en una sala de visitas. Lo primero que la destacada reportera le indagó fue sobre cuál era su situación actual.

“Han sido días muy difíciles, me dictaron la sentencia el 29, el 29 estuve en el bunker, al otro día me trajeron aquí al Buen Pastor... han sido días difíciles, de mucha tribulación, de mucha tristeza... solo Dios sabe para qué debo estar a aquí”, mencionó y luego, se refirió a los hechos por los cuales recibió una condena de cinco años y dos meses tras las rejas.

“Si dañé el bien ajeno, pero no debió estar el delito de incitación con fines de terrorismo. Que ¿por qué lo hice?...toda Colombia estaba marchando, y no dañé toda la estación del Transmilenio, solo dañé tres cosas, un video, la tarjeta del lector y otros vidrios, solamente tres, los cuales durante todo este tiempo quise arreglar tocando, llamando a tu llave, a Transmilenio”, aseguró la influencer que pidió que observen su realidad actual: “Yo quiero que ustedes vean el cambio que he tenido, ya me he superado, porque salí adelante”.

También indicó que quiere resarcirse y que ha procurado pagar sus errores. “Quiero resarcir los daños que yo he hecho, de una u otra manera he querido arreglar los errores que he cometido, pero me trajo hasta aquí”.

“Era demasiado pobre”, recordó Epa Colombia sobre el 2019 cuando causó daños

En la charla también recordó cómo se dieron los hechos y de igual forma, que fue consciente de que estaba mal y por eso, se presentó ante las autoridades. “Yo estaba con uno amigos y muchos amigos estaban yendo hacia la estación de Transmilenio; me dijeron: ‘amiga vamos a hacer un video que estamos en medio de las marchas’. Me hicieron subir un video y a los 5 minutos se volvió viral... yo aún en medio del desconocimiento (en esa época) que no tenia empresa, que me faltó estudio y era muy pobre, demasiado pobre sabía que estaba mal, pero yo fui al otro lado y me presenté en Paloquemao. Yo no esperé que me capturaran. Dije ‘yo soy la niña Epa Colombia’. Tenía en ese momento 19 años, estuve mal asesorada porque no tuve un buen abogado, me llevó a las consecuencias que hoy en día están acá”.

Más adelante, Daneidy solicitó revisión para su caso. “Me gustaría que verificaran mi caso que se dieran cuenta bien y lo vieran.. Es una injusticia, es desproporcionado lo que ha pasado con mi caso, yo pagué cuando me hicieron pagar, me quitaron las redes yo he pagado”.

Finalmente reveló que mensualmente se ha presentado todos los 13 de cada mes. “Todos los 13 iba y firmaba un libro, me resocialicé, saqué empresa, generé empleo y ayudé a las personas que lo necesitan… tengan en cuenta todo eso”, mencionó la influencer a quien le han negado la casa por cárcel.

