Epa Colombia se reencontró con su hija, tras más de dos semanas en la cárcel

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, llegó el 30 de enero a la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, para cumplir con una condena de 5 años y 2 meses. La influenciadora fue hallada culpable de los delitos de perturbación al servicio de transporte público, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno, luego de vandalizar una estación de Transmilenio en las protestas del 22 de noviembre de 2019.

Tras cumplirse dos semanas y dos días de su ingreso a prisión, la también empresaria recibió por primera vez la visita de varios seres queridos, incluida su hija Daphne Samara.

Así fue el reencuentro de Epa Colombia con su bebé

De acuerdo con la información que compartió La Kalle, en la mañana del sábado, 15 de febrero, Daphne Samara llegó a El Buen Pastor en brazos de Gerardo Barrera, su abuelo. Además, también estuvieron presentes la madre (Martha Rojas) y la novia de la influenciadora (Karol Samantha).

Un video, compartido en redes sociales por otra de las mujeres que estuvo ese día de visita, dejó en evidencia que la familia de Epa Colombia arribó al centro penitenciario en una de las lujosas camionetas de la bogotana. Esto llamó la atención de los presentes, quienes sacaron sus teléfonos celulares para capturar las imágenes de esta primera visita.

Sobre cómo se desarrolló la visita dentro del penal no hay información, aunque sus curiosos seguidores están a la espera de que pronto salgan estos detalles a la luz.

“Me alegra mucho que haya podido recibir a su familia en estos días tan difíciles”, “ella necesita a sus seres queridos en este momento”, “con la presencia de aquellos que amas, estos días son mucho más llevaderos” y “la bebé también necesitaba volver a ver a su mamá, me imagino que la despedida fue dura”, fueron algunos de los comentarios que generó la noticia en redes sociales.

Epa Colombia no quiere que su hija viva en la cárcel

En una entrevista que brindó desde la cárcel El Buen Pastor a Johana Bahamón, la creadora de contenido recordó que la lactancia materna en prisión es un derecho fundamental para las mujeres que están en esa situación.

“A mí me gustaría que me dieran el derecho de la lactancia. Que ella (su hija) pudiera venir todos los días, una hora diaria, para yo tener esa comunión con ella, abrazarla, verla crecer, porque esa es mi mayor motivación: verla crecer”, comentó Epa Colombia, quien advirtió también que no quiere tener a la bebé viviendo en prisión, “pues en estos lugares se ven cosas muy horribles”, pero sí le gustaría recibir su visita diaria.

“Todos los días, levantarme, hacerle sus huevitos, no tenerla es muy duro porque ella está apegada a mí. Eso es lo que me ha dado más duro”, agregó Epa Colombia sobre su experiencia en prisión.