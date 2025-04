Eric Dane, de ‘Grey’s Anatomy’, sufre de mal incurable: “Me diagnosticaron ELA”

En Grey’s Anatomy el cirujano plástico Mark Sloan, gran amigo de Dereck Sheppard (Patrick Dempsey) ganó mucha popularidad por su humor, desenfado y atractivo físico. Al actor que lo personificó, Eric Dane, lo ubicó como uno de los más queridos y admirados.

Por eso, cuando su personaje murió, después de un accidente de aviación en el que perdieron la vida varios de los médicos de la ficción, los televidentes lo lamentaron. El actor, por su parte, siguió con su carrera e interpretó roles muy distintos en cine y televisión. Volvió en el 2021 en una actuación especial, en una aparición donde hablaba con la protagonista Meredith Grey. Actualmente, Dane es Cal Jacobs, en Euphoria.

Dane, quien había sido noticia recientemente por anunciar el divorcio de su esposa Rebecca Gayhearts, luego pausó ese proceso. La pareja tenía desencuentros desde el 2018 cuando rompió y ha estado terminando y volviendo. Recientemente dejaron sus diferencias de lado y trascendió que decidieron estar unidos por el bienestar de sus hijas Billie y Georgia, de 15 y 13 años. Así en medio de ese panorama, Eric anunció a la revista People este jueves 10 de abril que fue diagnosticado, a sus 52 años, con el incurable mal de ELA.

Eric Dane seguirá actuando en Euphoria

El histrión mencionó que pese al momento se siente agradecido: “Me diagnosticaron ELA. Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras afrontamos este nuevo capítulo”.

Consciente de los obstáculos que han superado con su esposa mencionó: “Seguimos siendo una familia. No fue un fracaso, fue un gran éxito”.

Eric Dane interpretó al cirujano plástico Mark Sloan en Grey’s Anatomy Fotografía por: Captura pantalla

El actor volverá este lunes 14 de abril al serie de Euphoria que llega a su nueva temporada. “Estoy deseando volver al set la semana que viene”, mencionó al tiempo que pidió privacidad por el momento.

La enfermedad de ELA que le fue diagnosticada al actor es un mal degenerativo, progresivo e incurable que afecta el sistema nervioso y a medida que avanza deriva en una parálisis muscular, limitando las funciones vitales como el habla, la deglución y la respiración.

En el mundo reconcoidas fugiras como Stephen Hawking, David Niven, Sam Shepard y Bryan Randall, el esposo de Sandra Bullock. En Colombia el reconocido director de series y novelas Mario Mitrotti falleció debido a las complicaciones derivadas del mal.

¿Quién es Eric Dane?

El actor nació en noviembre 9 de 1972, en California. Comenzó su carrera artística en los 90′s con papeles cortos en series como Los años maravillosos, Casados y con hijo, Embrujadas y Salvados por la campana. Alcanzó la fama con el cirujano plástico Mark Sloan en La Anatomía de Grey, Luego, estuvo en The Last Ship y, actualmente está en Euphoria.

En cine ha estado en cintas como Marley y yo, El Día de San Valentin y Bad Boys.

