Esposa de Gene Hackman llamó a la clínica antes de morir. Médico reveló qué dijo

La semana anterior, las autoridades dieron a conocer la cronología de tiempo en el caso de las muertes del laureado actor Gene Hackman y su esposa, la pintora Betsy Arakawa. Según las investigaciones de los forenses de Santa Fe, Nuevo México, el 11 de febrero Arakawa, de 63 años, habría muerto, víctima del virus de Hantavirus, enfermedad trasmitida por los roedores que rara vez se presenta en California, pero que es potencialmente mortal.

Las pesquisas también arrojaron que su esposo, el actor de 95 años, falleció el 18 de febrero, es decir, siete después, víctima de una afección cardíaca, que se habría producido por varios factores entre ellos, su avanzado Alzheimer. Hackman no se habría percatado o habría olvidado que Betsy estaba muerta y habría convivido con su cadáver por varios días.

La fecha de 11 de febrero como posible muerte de la pintora habría sido emitida porque ese día envió sus últimos email, según lo que publicó The New York Times.

Esposa de Gene Hackman llamó a clínica, pero no parecía gravemente enferma

No obstante, ahora el doctor Josiah Child, médico de Cloudberry Health, relató que no puede ser que el 11 haya fallecido la esposa del actor, ya que un día después, el 12 de febrero, ella llamó a su clínica para solicitar cita para una examen. Según el galeno, la pintora no habló de dolencias propias, sino que deseaba que a su marido le practicaran un eco toráxico.

Las autoridades analizaron el teléfono celular de Betsy y en efecto, habría hecho tres llamadas la mañana de 12 de febrero, según declaró Denise Womack-Avila, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe al diario Times.

El médico declaró en una entrevista a un diario local que la cita para el examen quedó programada para la tarde del 12 de febrero, sin embargo, nunca se presentaron. Algunos funcionarios de la clínica procuraron localizar a Betsy, pero nunca obtuvieron respuesta.

Con esta nueva información, las autoridades siguen revisando el caso, ya que parece ser que la pintora no tenía signos de estar gravemente enferma. El médico mencionó que la esposa del reconocido actor había informado que se sentía congestionada, pero que no presentaba signos de dificultad respiratoria. La línea de tiempo de los hechos será revisada.

De momento, un tribunal del estado de Nuevo México bloqueó este lunes 17 de marzo la publicación de informes de autopsia e imágenes de los cadáveres del actor y su esposa. El juez Matthew Wilson emitió una orden de restricción temporal que limita a la Oficina del Investigador Médico de la Universidad de Nuevo México y a la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe para publicar cualquier fotografía o imagen en video con el cuerpo de Hackman y de Arakawa, así como el interior de su mansión.

