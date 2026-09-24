Esposa de reconocido cantante fue asesinada en el interior de su casa

La música dominicana de luto por el asesinato de Zeneida Socorro Castillo, la esposa del famoso merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido artísticamente como Julián Oro Duro. Zeneida perdió la vida en un ataque que ocurrió dentro de su casa, ubicada en el sector Brisa Oriental VI, cerca de la autopista de San Isidro, en Santo Domingo Este, República Dominicana. El artista, de 58 años, también fue víctima del ataque cuando regresaba a su hogar en la madrugada del lunes 21 de septiembre; sin embargo, logró sobrevivir a la tragedia. Posteriormente fue llevado de urgencia al Hospital General de la Plaza de la Salud, donde recibe atención médica.

¿Qué pasó con el cantante Julián Oro Duro y su esposa?

Según la información preliminar proporcionada por las autoridades, varias personas entraron en la casa de la pareja. Al parecer, Zeneida fue atacada antes de que su esposo regresara a la casa. Un informe médico-legal inicial, mencionado por medios dominicanos, indica que la mujer sufrió un trauma craneofacial y una herida cortopunzante en el lado izquierdo del cuello. Las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo objeto de investigación.

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Al principio, el caso se estaba tratando como un posible asalto. Cuando Julián Oro Duro llegó a su casa, se encontró con dos hombres que lo golpearon y luego le robaron dinero en efectivo, joyas y un teléfono celular, según la Policía Nacional. Sin embargo, a medida que avanza la investigación, han aparecido nuevos elementos que las autoridades están analizando.

La investigación dio un giro inesperado con la identificación de personas que, según la Policía Nacional, tenían algún tipo de conexión con el artista y su círculo cercano. Entre los detenidos se encuentran Phillips Michael Tejeda Vásquez, Juan Carlos Hernández García, conocido como ‘Peña’, Kevin Dariel Germán Troncoso, apodado ‘Yandel’, y Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias ‘Chiquito’, de 18 años. Este último fue arrestado bajo una orden judicial, según lo informado por la Policía. Las autoridades han indicado que algunos de los involucrados mantenían lazos laborales o de confianza con la familia. Por ejemplo, Tejeda Vásquez habría trabajado en propiedades del cantante y también lo habría acompañado en varios compromisos artísticos.

De igual manera, se reveló que, al parecer, Zeneida habría estado en contacto con algunos de los involucrados antes del crimen, e incluso les habría ofrecido comida y café, según la reconstrucción preliminar que presentó el portavoz policial Diego Pesqueira.