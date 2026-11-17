Michelle Durango, esposa de Rigoberto Urán, sufrió un fuerte accidente que le provocó varias lesiones de consideración, entre ellas fracturas. La situación generó preocupación entre sus familiares y personas cercanas, especialmente por las imágenes que se conocieron de ella durante su hospitalización.

La noticia fue compartida este 17 de noviembre por el propio exciclista a través de sus redes sociales, en las que publicó un video en el cual mostró a la madre de sus hijos desde una clínica. Las imágenes dejaron ver algunas de las heridas que sufrió Michelle y estuvieron acompañadas de un mensaje en el que Rigoberto expresó la angustia que vivió durante los últimos días.

¿Qué le pasó a la esposa de Rigoberto Urán?

En la publicación, el antioqueño contó que el accidente ocurrió ocho días antes de que decidiera compartir lo sucedido con sus seguidores. Aunque no entregó detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el hecho, el contexto de su publicación apunta a que se produjo mientras Michelle montaba bicicleta.

"Les cuento pues, mijitos, que yo he tenido accidentes y mis sustos bien verracos montando en bicicleta. Pero el que viví estos días con Michelle… ¡Ay, Dios mío! ¡Casi se me sale el corazón!", escribió en el mensaje que acompañó el video.

Rigoberto Urán, acostumbrado a enfrentar caídas y accidentes durante su carrera como ciclista profesional, reconoció que esta vez la experiencia fue completamente diferente, pues le correspondió acompañar a su esposa durante su hospitalización. Además, recordó que durante diferentes momentos de su trayectoria deportiva fue Michelle Durango quien estuvo a su lado cuando necesitó atención médica.

"Tantas veces que Michy me acompañó a mí en la clínica y esta vez se nos invirtió la jugada: me tocó acompañarla a ella".

En el video, ‘Rigo’ también dio a conocer algunas de las lesiones que sufrió su esposa. Según explicó, Michelle presentó una fractura en el pómulo y afectaciones en la clavícula y en una de sus costillas. El deportista también mencionó que ella no recuerda lo sucedido durante el accidente.

¿Cómo está Michelle Durango tras su accidente?

Aunque las lesiones generaron preocupación por la situación de Michelle, Rigoberto Urán compartió una actualización sobre su evolución. Según contó, su esposa ha mejorado con el paso de los días y publicó imágenes en las que aparece sonriendo y comiendo, una señal de la evolución favorable que ha tenido durante su recuperación.

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"Ya pasaron ocho días del accidente y, gracias a Dios, todo va súper bien. Michy va mejorando cada día. Y véala acá, sonriendo otra vez".

El ciclista también agradeció a los médicos y al personal de la clínica que ha estado a cargo de la atención de su esposa. De igual manera, reconoció el acompañamiento de sus familiares y amigos durante estos días, en los que sus hijos también han sentido la ausencia de su mamá en casa y esperan su recuperación.

"Muchas gracias a los médicos y a todo el equipo de la clínica por cuidarla tan bien. Y a nuestra familia y amigos, gracias por estar ahí, tan pendientes de nosotros desde el primer día. Un abrazo grande a todos", concluyó.

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La publicación provocó numerosas reacciones de figuras del entretenimiento y del deporte colombiano, que se sumaron a los mensajes de apoyo para la pareja. Entre quienes expresaron sus buenos deseos estuvieron Lina Tejeiro, Mónica Jaramillo, El Mindo, Juan Duque, Alzate, Gusi y Andreína Fiallo, entre otros.

Los comentarios estuvieron acompañados de mensajes de solidaridad y deseos de una pronta recuperación para Michelle Durango, quien continúa con su proceso de recuperación. Por ahora, Rigoberto Urán no ha entregado nuevos detalles sobre el tiempo que podría tomar su recuperación completa.

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