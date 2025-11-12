Este fue el último mensaje del actor Jhon Freddy Martínez antes de su fatal accidente

El actor y gestor cultural Jhon Freddy Martínez falleció el pasado sábado 8 de noviembre, tras sufrir un accidente de tránsito en el municipio de Piedecuesta (Santander). De acuerdo con las autoridades y las imágenes registradas por cámaras de seguridad, el artista se movilizaba en motocicleta cuando cruzó un semáforo en rojo y chocó contra una camioneta, lo que le causó graves heridas que terminaron con su vida.

Tenía 39 años y era reconocido en el ámbito cultural santandereano por su participación en producciones audiovisuales y teatrales como La Pequeña Manhattan, La Dalia Negra y En busca de la Llorona, además de su trabajo como promotor del arte local. Producto de su violenta muerte y del amplio cubrimiento mediático que generó el caso, muchos usuarios se dirigieron a sus redes sociales, donde llamó la atención el último mensaje que Martínez compartió antes de morir.

El mensaje de Jhon Freddy Martínez en redes sociales

Pocas semanas antes del accidente, Martínez compartió en su cuenta de Instagram el avance de su más reciente proyecto audiovisual, un videoclip titulado Pon a sonar las rolas. En la publicación, que hoy se ha llenado de mensajes de despedida, el artista presentaba el tráiler de esta producción en la que no solo ejerció como director, sino que también hizo algunas apariciones en pantalla, reflejando su versatilidad frente y detrás de las cámaras.

El lanzamiento del video estaba previsto para el 12 de noviembre, apenas cuatro días después del siniestro. Tras su fallecimiento, el material ha adquirido un valor simbólico, pues se trata de la última creación en la que trabajó de forma activa. Hasta el momento, no se ha confirmado si el estreno se mantendrá en la fecha original o si será reprogramado como homenaje póstumo a su trayectoria.

Entre las últimas publicaciones de Jhon Freddy Martínez también se destacan clips de ensayos y rodajes publicitarios, donde se le ve en plena acción, riendo con el equipo técnico y repitiendo escenas con disciplina. Estas imágenes, que en su momento parecían simples fragmentos de rutina laboral, hoy son vistas como un retrato fiel de su pasión por la actuación, el teatro y la vida artística.

En su perfil, Martínez acostumbraba a compartir los proyectos que marcaban su camino profesional y los encuentros con colegas a quienes admiraba. En una de esas publicaciones se le ve junto a Julián Caicedo y Julio Pachón, figuras reconocidas de la televisión nacional, evidencia del respeto y las conexiones que había logrado construir dentro del gremio artístico colombiano.