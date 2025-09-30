Estilista de Ángela Aguilar fue asesinado afuera de su estética. Él era Micky Hair

En las últimas horas, fue confirmada la muerte de Micky Hair, un reconocido estilista mexicano, encargado del cuidado capilar de Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal.

De acuerdo con medios internacionales, Miguel Ángel se encontraba en Micky’s Hair Salón Masaryk, su centro de estética ubicado en Polanco, una zona prestigiosa en Ciudad de México, cuando, presuntamente, fue atacado por dos hombres que iban a bordo de una motocicleta.

¿Qué pasó con el estilista de Ángela Aguilar?

“Los probables responsables viajaban a bordo de una motocicleta, por lo que, en conjunto con la Fiscalía de la Ciudad de México, ya se realizan las investigaciones correspondientes, con el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona”, afirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Por su parte, Mauricio Tabe Echartea, alcalde de Miguel Hidalgo, en México, afirmó a través de sus redes sociales: “Sabemos que no se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo. Los agresores huyeron en una moto”. Se desconocen los motivos del ataque. Por ahora, las autoridades pertinentes se encuentran en las investigaciones para determinar las causas de lo ocurrido.

Horas antes del ataque, el estilista, quien le puso las extensiones a Ángela Aguilar hace unos meses, publicó unas historias en su cuenta de Instagram mostrando su día a día, tanto en el gimnasio como en su centro de estética. De igual manera, se refirió a unas obras de arte que tenía en su negocio: “Todas las cabinas tienen cuadros y puedes preguntarle a cualquier persona del staff por los precios. Ya estamos trabajando, estamos empezando el día, hoy será un día muy pesado”, dijo.

¿Quién era Miguel Ángel de la Mora, conocido como Micky Hair?

Además de atender a Ángela Aguilar, por su salón de belleza también pasaron otras celebridades e influencers mexicanos. El extensionista de 28 años era oriundo de Jalisco y tenía dos salones de belleza: uno en Polanco, Ciudad de México, y el otro en Zapopan, Jalisco.

Tenía más de 12 años de experiencia como estilista y constantemente participaba en talleres especializados, hasta convertirse en una referente del sector de la belleza en el país azteca. Hasta el momento de publicación de esta nota, Ángela Aguilar no se ha pronunciado al respecto para despedir a su estilista.