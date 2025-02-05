Ex de Karina García reveló detalles de su paso por prisión: “Nunca quiero volver”

El cantante Smayv, expareja de la influenciadora Karina García, permaneció recluido en un centro penitenciario luego de que las autoridades hallaran en su poder una pistola tipo Glock. Según él mismo relató, el arma le fue entregada minutos antes por otra persona para que la guardara en medio de una pelea que se registraba en el lugar.

Aunque su defensa sostiene que no participó en el altercado ni tenía intención de usar el arma, la Fiscalía le imputó el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Un juez determinó medida de aseguramiento intramural preventiva, por lo que el artista permaneció privado de la libertad mientras avanzaba el proceso judicial.

Ex de Karina García salió de prisión

Tras recuperar su libertad, Smayv reapareció en redes sociales con una publicación en la que compartió varias fotografías tomadas durante su permanencia en prisión. Dicho posteo lo acompañó con un extenso mensaje en el que relató lo que vivió durante este tiempo y el aprendizaje que le dejó.

“He pasado por lo más hostil que un ser humano puede pasar. ¡CUIDADO! porque la entrada es fácil pero difícil la salida. Gracias a Dios ya estoy en casa, sigo en el proceso, pero Dios sabe lo bueno que he sido, lo real de corazón que he sido, y más temprano que tarde tendré mi libertad absoluta”, expresó inicialmente.

El ex de Karina García, quien aseguró estar convencido de que “Dios tiene un propósito” con él, afirmó que uno de los mayores aprendizajes de esta experiencia fue que nunca quiere volver a un centro penitenciario: “Conmigo fue enseñarme y mostrarme el lugar a donde nunca quiero volver”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

En su mensaje, Smayv también agradeció a quienes lo acompañaron durante este difícil episodio. “Independientemente de todo, gracias a mis parceros presos que me ayudaron a sostener esos días tan duros. Gracias a mi familia y amigos porque me demostraron mucho amor, saben que todo es recíproco”, agregó.

Por último, el cantante paisa aseguró que este capítulo lo ha fortalecido y que regresará con más determinación para continuar su carrera musical: “Vengo más fuerte que nunca, con las ganas de ese niño de 15 años que soñaba y sueña con devorarse el mundo. Pronto los detalles de todo este caos. Dios los bendiga a todos”.

Santiago Mesa Velásquez (nombre real de Smayv), quien ha ganado notoriedad tanto por su trabajo en la música urbana como por su relación con la creadora de contenido Karina García, se encuentra actualmente a la espera de que la justicia resuelva su situación jurídica. Mientras tanto, continúa activo en redes, donde mantiene comunicación directa con sus seguidores.