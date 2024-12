Exesposa de Daddy Yankee, se pronunció por primera vez tras su divorcio

Aunque cuando Daddy Yankee anunció su divorcio de Mireddys González, aseguró que sería un proceso que se manejaría lejos del ojo público, ocurrió todo lo contrario cuando se conoció que él la había demandado por, supuestamente, haber realizado movimientos bancarios de las cuentas de sus empresas, sin su autorización.

A raíz de eso, la expareja inició un pleito legal que duró varias semanas. Inicialmente, se dijo, que Mireddys había solicitado que se llevara a cabo de manera privada, pero la justicia le negó esa solicitud. Finalmente, la prensa puso asistir a las audiencias y todos los detalles fueron revelados públicamente.

¿Qué dijo la exesposa de Daddy Yankee?

El pasado viernes los exesposos, quienes duraron 29 años juntos, llegaron a un acuerdo y Daddy Yankee retomó el control de sus empresas. Después de varias semanas, Mireddy González rompió el silencio y se refirió a lo ocurrido.

Mireddys González (d), esposa del reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, llega a un tribunal para asistir a una audiencia este viernes, en San Juan (Puerto Rico). Daddy Yankee retomó el control de sus corporaciones, El Cartel Records y Los Cangris Inc. tras llegar a un acuerdo mutuo con su esposa, Mireddys González, en medio de un proceso de separación y divorcio entre ambos.

A través de su cuenta de Instagram donde tiene 2 millones de seguidores, la madre de los hijos de Ramón Luis Ayala, como es su nombre de pila, dejó un contundente mensaje que cuenta con más de 139 mil likes.

“El proceso que estoy pasando en este momento, es solo una prueba más para demostrarme que tus tiempos son mejores y que necesito acercarme más a tu presencia para hacerme más fuerte. Porque tú mi PAPITO DIOS tienes la última palabra no mis circunstancias. No pierdo la fe y continúo adelante porque tú PAPITO DIOS estás conmigo”.

Sus seguidores no duraron en reaccionar, dejando todo tipo de comentarios al respecto. Algunos la apoyan, mientras que otros la critican por lo que le hizo al artista puertorriqueño.

“A papito Dios no le gustó la transferencia que hiciste”, “Si Dios te da más fuerzas dejas a Daddy como un indigente en la calle”, “sabrá Dios el dolor que aguantó esta mujer por muchos años, no juzgar porque no sabemos lo que hicieron ambos, en 30 años debe haber demasiado resentimiento guardado”, “quién sabe todo lo que ha callado esta mujer durante 30 años por mantener una familia… ambos construyeron”, “debiste salir por la puerta grande. No había necesidad de hacer lo que hiciste. Injustificado”, “que Dios te perdone por fallarle a la persona que estuvo contigo tantos años”, “la ambición es un pecado”, “esa foto está rara, se ve que tiene sed de venganza con respeto y sin ofender”, “lo que no se comprende es como una mujer que le corresponde el 50% se desespera para mover 100 millones”.