Exigen a Jennifer López hablar español en sus conciertos en España. Así reaccionó

Después de una compleja situación personal, que incluyó el proceso de divorcio de Ben Affleck, la diva del Bronx retomó su carrera musical. Así Jennifer López está de regreso a los escenarios con el tour que había cancelado en el 2023. Algunos aseguraron que había sido por la crisis matrimonial que tenía en ese entonces, mientras que sus detractores atribuyeron la cancelación de esa gira por la poca venta de boletería.

Como sea, el regreso no ha pasado desapercibido. La cantante ha sido noticia por su tonificada figura y por la espectacularidad de su show en la gira Up all night 2025. Sin embargo, desde este fin de semana varios videos en las redes sociales han dejado evidencia de la molestia de algunos de sus seguidores que han ido a verla en distintos escenarios españoles.

En el material señalado se observa que López se dirige a su público en inglés y los asistentes le piden que lo haga en español.

Fans le piden a JLo que les hable en español

En el show del 10 de julio en Cádiz, Estadio Nuevo Mirandill, le gritaron desde platea: “Habla en español”, mientras ella continuaba hablando en inglés y sonriente.

El asunto es que muchos opinan que si ella es de ascendencia puertorriqueña y se siente orgullosa de sus raíces latinas, debería hablar en español, ya que conoce y domina el idioma. Sin embargo, otros han salido en su defensa, argumentando que el concierto está diseñado así y ella no incumple su guion.

La coreografía, las canciones y el cambio de atuendos ha pasado a un segundo lugar en las redes, con este asunto.

Las críticas no solo fueron en Cádiz, en otras presentaciones como la Fuengirola, Málaga y Pontevedra los seguidores se han quejado pues solo han escuchado a López decir ‘Gracias’ en español y ‘los quiero’.

En Málaga, por ejemplo, se escucha cuando le dicen en las primeras filas “aquí se viene a hablar en español’, ‘habla en español’. Sin embargo ella sigue con sus palabras en inglés y sonríe radiantes. Algunos incluso la abuchearon.

De momento, no ha habido pronunciamiento oficial de la artista, sin embargo muchos cibernautas que comentan los videos opinan que muy pronto puede estar variando los textos en los que se dirige al público y hacerlo en español.

En su más reciente concierto en Madrid, habló en inglés y en un momento dice ‘seguimos en español’. Algunos consideran que esta sería la respuestas a las críticas y en adelante en efecto menguará en anglo para dar paso al idioma de Cervantes.

