Una emergencia médica obligó a una antigua integrante de ‘Noticias Caracol‘ a poner en pausa sus compromisos profesionales y someterse a una cirugía de urgencia en México. La situación comenzó con unas molestias abdominales que inicialmente no despertaron mayor preocupación, pero que terminaron conduciéndola a un diagnóstico inesperado.

Se trata de Vilma Jay, periodista que durante más de una década hizo parte del informativo de Caracol Televisión como corresponsal en San Andrés. La comunicadora compartió recientemente en sus redes sociales los detalles de lo que vivió en Ciudad de México, donde recibió un diagnóstico que cambió sus planes y por el que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica.

¿Qué le pasó a Vilma Jay, antigua corresponsal de ‘Noticias Caracol’?

De acuerdo con el relato de la periodista, los problemas comenzaron aproximadamente un mes después de su llegada a Ciudad de México, donde asumió una nueva responsabilidad profesional en el Consulado General de Colombia.

Inicialmente, Vilma Jay relacionó las molestias abdominales con un cólico menstrual. Sin embargo, el dolor comenzó a intensificarse y llegó a un punto en el que los medicamentos que tomó no conseguían aliviarlo. Ante la persistencia de los síntomas, decidió acudir a un centro asistencial para recibir atención médica.

Fue entonces cuando los especialistas encontraron un tumor en su ovario derecho. El diagnóstico estuvo acompañado de otra complicación que hizo necesaria una intervención quirúrgica inmediata: una torsión ovárica severa.

Esta condición ocurre cuando el ovario gira sobre sí mismo y puede interrumpir el suministro de sangre que llega al órgano. En el caso de la comunicadora, la falta de irrigación sanguínea provocó necrosis, es decir, la muerte del tejido afectado.

La situación obligó a los médicos a llevarla al quirófano. La operación se extendió por más de dos horas y, debido al daño que presentaba el órgano, los especialistas tuvieron que extirparle el ovario derecho. La intervención también le dejó una cicatriz similar a la de una cesárea.

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¿Qué dijo Vilma Jay sobre su operación en México?

En su testimonio, la periodista también habló del impacto emocional que representó recibir el diagnóstico y afrontar la pérdida de uno de sus ovarios. Según contó, ha sido un proceso difícil de asimilar, particularmente por encontrarse lejos de San Andrés, su tierra natal.

Sin embargo, uno de los aspectos que resaltó en su testimonio fue la atención médica que recibió en Ciudad de México. Vilma Jay manifestó que agradecía haber enfrentado la emergencia en ese lugar, pues considera que, si le hubiera ocurrido en el archipiélago, el acceso a los servicios de salud y las limitaciones del sistema podrían haber cambiado el desenlace.

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La exintegrante de ‘Noticias Caracol’ también se refirió a las exigencias laborales y al ritmo de vida que llevaba desde su llegada a México. Según dijo, su experiencia la llevó a recordar la importancia de escuchar las señales del cuerpo y no poner las responsabilidades profesionales por encima del bienestar personal.

Por ahora, Vilma Jay continúa concentrada en su recuperación, acompañada por sus familiares y "aferrada a la fe".

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