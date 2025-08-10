Exotic DJ dio nuevos detalles del atentado que sufrió: “Estuve muerto por 25 minutos”

Han pasado más de nueve meses desde que la vida de Daniel Alejandro Salinas, más conocido como Exotic DJ, cambió por completo. La madrugada del 3 de noviembre de 2024, el artista fue víctima de un ataque armado en el motel Rey de Corazones, en Cali, donde amenizaba una fiesta privada. Ese hecho dejó a una persona muerta y a dos más heridas, entre ellas el caleño, cuya recuperación ha sido larga y compleja.

Hasta ahora, Salinas había guardado silencio sobre lo ocurrido, pero en una reciente conversación para el pódcast Crimen y Castigo decidió contar, por primera vez, lo que vivió en esos minutos que, asegura, estuvieron a punto de arrebatarle la vida.

DJ Exotic confesó que estuvo “muerto por 25 minutos”

El músico recordó que esa noche tuvo un presentimiento extraño antes de subir al escenario. “Yo sentía que algo andaba mal, no sabía qué era… un presentimiento, y yo no fallo en esos presentimientos. Me erizaba”, relató inicialmente.

Mientras preparaba su equipo para iniciar el toque, comenzó la balacera. En cuestión de segundos, la confusión se apoderó del lugar y él se dio cuenta de que había sido alcanzado por los proyectiles. “Me cayeron las balas del ataque, estoy herido, pero no podía ni siquiera hablar. Quedé en shock en ese momento”, recordó Exotic DJ.

Los disparos lo impactaron seis veces: cuatro en el abdomen y dos en una pierna. Uno de ellos comprometió la vena aorta, lo que provocó una grave hemorragia y puso en riesgo su extremidad. La situación fue tan crítica que, según contó, estuvo clínicamente muerto durante varios minutos.

“Me hicieron reanimación, aun cuando estuve muerto por más de 25 minutos. Lo normal son 8 minutos que te tienen que reanimar, si no, para la morgue. Estuve muerto, claro... 25 minutos”, concluyó Exotic DJ.

Estas declaraciones se suman a unas que compartió en junio pasado Elizabeth Salinas, hermana de Daniel, quien realizó una transmisión en compañía del DJ y allí él mismo habló por primera vez del tema: “¡Nadie bailaba! No se les subía la energía ni con la canción más pegada. Cuando volteo a ver, se me paró un tipo ahí al frente y ese fue el que me disparó. Después a una vieja también le cayeron tiros ¡Ese man estaba re loco! (...) Me pegaron seis quemonazos, pero acá (el abdomen), entonces sentía que se me estaba derritiendo todo por dentro”.