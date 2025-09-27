Exparticipante de Miss Universe fue hallada sin vida en su casa. Tenía 26 años

La repentina muerte de Tyra Spaulding, ex concursante de Miss Universe Jamaica, ha conmocionado a la isla y a la comunidad internacional de los certámenes de belleza. La joven falleció el martes 23 de septiembre de 2025, a los 26 años.

La noticia generó una oleada de mensajes de incredulidad y dolor en redes sociales, mientras allegados, seguidores y organizaciones del ámbito de los reinados lamentaban la partida de una de sus figuras más recordadas.

¿Cómo murió Tyra Spaulding?

Spaulding vivía en una casa de Kingston, Jamaica, donde fue encontrada sin vida por sus familiares esa noche. La policía, a través de su Unidad de Comunicaciones Corporativas (CCU), ha indicado que no se descarta la hipótesis de muerte autoinfligida, aunque aún no se han divulgado detalles definitivos ni conclusiones oficiales.

Durante las semanas anteriores a su muerte, la exreina había compartido públicamente su lucha con su salud mental. En varios videos publicados en su canal de YouTube, describió pensamientos oscuros, sentimientos de estar abrumada y momentos en los que su mente le decía que “se rinda”, frases como “mi mente está tratando de matarme” fueron expresiones que generaron gran preocupación en quienes la seguían. En el contenido, confesaba que renunciar a su trabajo había sido una decisión que impactó negativamente su bienestar emocional.

La organización de Miss Universo Jamaica publicó un comunicado en Instagram para expresar su pesar por la pérdida, describiendo a Tyra Spaulding como “un alma radiante”, cuya luz, gracia y bondad tocaban a quienes la conocían. También extensos mensajes de apoyo y condolencias han aparecido en redes sociales, tanto de amigos, seguidores como colegas del certamen de belleza.

Desde su paso por Miss Universo Jamaica 2023, certamen del que fue finalista, Spaulding mantenía una presencia activa en plataformas digitales, usando su voz para hablar de temas profundos y visibilizar la salud mental. En su relato, mencionaba que a menudo existían dos versiones de sí misma: una que deseaba vivir y otra que la empujaba hacia el final.

En este momento, la policía continúa con la investigación y aguarda los resultados forenses. Las circunstancias finales de su fallecimiento siguen siendo inciertas, aunque la comunidad pide que se trate con rigor y delicadeza este trágico episodio.