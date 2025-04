Exparticipante del ‘Desafío 2024’ será papá por primera vez: “Eres un sueño”

La vida de los exparticipantes del Desafío 2024 sigue sorprendiendo a sus seguidores con giros inesperados y momentos emocionantes. Uno de los competidores más queridos compartió, en horas recientes, una noticia que promete cambiar su vida para siempre.

Con un mensaje lleno de emoción y esperanza, el deportista mencionó que su esposa está embarazada y se convertirá en papá por primera vez.

El exparticipante del ‘Desafío XX’ que se convertirá en papá

Se trata de Vittorio Orodico Doglioni, conocido simplemente como Vittorio, cuya participación en el programa no solo le generó reconocimiento, sino que también dejó una huella significativa en la audiencia gracias a su carisma y habilidades competitivas.

Después de su paso por el programa, Vittorio continuó siendo una figura pública activa. Recientemente, ha sido noticia por su vida personal, ya que se comprometió y posteriormente se casó con Melissa Hernández Campo, una ingeniera con quien comparte una relación idílica. La pareja se comprometió en octubre de 2024 y celebró su boda en marzo de 2025.

Ahora, como un nuevo paso en este hogar que conforman, el exparticipante del Desafío XX anunció que Melissa, su esposa, está en embarazo.

“Porque 1 + 1 son 3 ¡Eres un sueño hecho realidad! Te pedimos a Dios con mucha ilusión y anhelo, y tú eres la respuesta a esas oraciones ¡Eres un milagro! Nunca nos amamos como ahora y no por lo que hemos logrado, sino porque te llevamos dentro. Este es el verdadero amor: priorizar el bienestar y cuidar sin condiciones. Gracias por enseñarnos tanto, antes de siquiera nacer", expresó inicialmente.

¿Qué se sabe sobre el bebé que esperan Vittorio y su esposa?

En el video que acompañó la publicación, la pareja también compartió una serie de imágenes captadas en varios momentos importantes de este proceso, como su primera ecografía juntos o la revelación de género, en la que se enteraron de que esperan una niña.

“Desde ahora eres muy juiciosa porque a mamá no le has dado náuseas ni malestares. Sabemos que serás la mejor versión de nosotros y el amor más grande de nuestras vidas. No lo sabes, pero desde que llegaste… llegaste haciendo milagros. Serás una bebé muy amada (...) Serás una bebé muy amada, y tendrás los mejores abuelos y tíos, personas muy lindas que te consentirán sin medida", concluyó Vittorio sobre su hija, a quien llamará Antonia.

“Eres nuestra razón para seguir construyendo. Ya te imaginamos sonriendo, jugando, corriendo y pidiendo carnes y grasas en vez de compotas y dulces”, concluyó el antiguo concursante del Desafío 2024.