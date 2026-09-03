Fabián Ríos pidió orar por Francisco Bolívar: “Vamos a salvarlo con amor”

Francisco Bolívar volvió a generar preocupación entre sus seguidores después de publicar en redes sociales un video en el que habla de estar atravesando un momento de “paranoia” y hace referencias a temas como extraterrestres, energía, gravedad, inteligencia artificial y teorías que relaciona entre sí. La publicación provocó numerosas reacciones y, entre ellas, llamó especialmente la atención la de Fabián Ríos, quien fue su compañero de elenco durante varias temporadas de ‘Sin senos sí hay paraíso’.

La situación de Bolívar ya había generado inquietud en mayo pasado, cuando se conoció su salida de las grabaciones de una nueva temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’. En ese momento, Fabián Ríos también publicó un mensaje en el que pidió oraciones por su compañero y expresó su deseo de que pudiera volver a estar bien y dedicado a su oficio.

El nuevo mensaje de Fabián Ríos a Francisco Bolívar

Ante las recientes publicaciones de su colega, Ríos volvió a pronunciarse a través de sus redes sociales. El actor compartió una fotografía junto a su colega y escribió un extenso mensaje en el que pidió a sus seguidores mirar la situación desde la empatía y evitar los señalamientos.

“Hoy no les hablo como hermano, ni como artista, ni como alguien que quiere defender a alguien. Les hablo como ser humano”, escribió el santandereano. En el mensaje recordó los años de amistad con Francisco Bolívar y destacó los momentos que han compartido dentro y fuera de los sets de grabación.

Fabían Ríos también pidió que, antes de juzgar al actor por lo que publica en redes sociales, las personas intenten comprender que pueden existir situaciones personales que desconocen.

“Mi hermano, el hombre que ven en esta foto conmigo, nos ha regalado durante años algo que no tiene precio: risas, alegría, emociones y momentos que muchos llevamos en el corazón. Hoy les pido que, por un momento, dejemos de juzgarlo. Nadie sabe la batalla que otra persona está librando por dentro”, agregó.

El intérprete de Albeiro Marín en ‘Sin senos sí hay paraíso’ planteó, además, qué ocurriría si una persona atravesara un momento de dolor y necesitara apoyo en lugar de críticas. “¿No querrías que alguien te abrazara en lugar de señalarte?”, preguntó a sus seguidores.

Finalmente, hizo un llamado directo a acompañar a Bolívar. “No echemos más leña al fuego. Oremos. Mandemos amor. Mandemos abrazos. Recordémosle que no está solo”, escribió Fabián Ríos, quien cerró su mensaje con una invitación a actuar con empatía y a “salvar con amor lo que el dolor intenta destruir”.

Las recientes publicaciones de Francisco Bolívar se suman a una situación que comenzó a llamar la atención pública meses atrás. Tras conocerse su salida de la producción, circularon versiones sobre una posible afectación emocional, aunque no existe un diagnóstico médico divulgado públicamente que permita establecer cuál es su situación de salud.

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