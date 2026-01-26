Falleció Salvo Basile, actor y productor recordado por ‘Calamar’ y ‘La mujer en el espejo’

La vida cultural de Cartagena y del Caribe colombiano está de luto tras la muerte del actor, productor y gestor cultural Silvio ‘Salvo’ Basile, ocurrida en la madrugada de este lunes 26 de enero de 2026, en la capital de Bolívar, a los 85 años.

El fallecimiento fue confirmado por La FM y por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Bolívar, entidades que informaron que el artista venía enfrentando una lucha contra el cáncer.

Un repaso por la carrera de Salvo Basile

Nacido en Nápoles, Italia, el 18 de mayo de 1940, Basile desarrolló una extensa y diversa trayectoria en cine, teatro y televisión, tanto en producciones internacionales como colombianas.

Su llegada a Cartagena en noviembre de 1968 marcó un punto de quiebre en su vida personal y profesional, cuando se desempeñó como asistente de dirección del cineasta Gillo Pontecorvo en la película ‘Quemada’ (1969), protagonizada por Marlon Brando. Desde entonces, decidió radicarse definitivamente en la ciudad, a la que solía referirse como el lugar “donde iba a morir”.

En el ámbito teatral, participó en montajes de obras clásicas y contemporáneas como ‘La paz de Aristófanes’, ‘El león en invierno’ de James Goldman y la comedia musical ‘Yo, yo, ye, ye’.

En televisión, Salvo Basile fue parte de reconocidas producciones como ‘La mujer en el espejo’, ‘Prisioneros del amor’, ‘¡Ay cosita linda, mamá!’, ‘Pobre Pablo’, ‘Sofía, dame tiempo’ y ‘Las noches de Luciana’, además de la miniserie internacional ‘Nostromo’ (1996).

Salvo Basile junto al expresidente Juan Manuel Santos.

Su recorrido en el cine incluyó títulos como ‘El mercenario’, ‘Dos misioneros’, ‘Banana Joe’, ‘Un amigo es un tesoro’ y ‘El amor en los tiempos del cólera’, dirigida por Mike Newell, así como proyectos nacionales donde participó tanto delante como detrás de cámaras.

Más allá de la actuación, Salvo Basile fue reconocido como maestro y gestor cultural, impulsando procesos de formación artística y fortaleciendo la vida cultural de Cartagena y del departamento de Bolívar. Desde el Instituto de Cultura y Patrimonio de Bolívar se confirmó que el artista venía luchando contra el cáncer.

