Familia de Celeste Rivas acusa a defensa de D4vd de intentar culparla de su propio asesinato

La familia de Celeste Rivas Hernández volvió a pronunciarse públicamente tras la audiencia preliminar del proceso judicial contra el cantante D4vd.

A través de su abogado, Patrick Steinfeld, los padres de la adolescente cuestionaron la estrategia adoptada por la defensa del intérprete de 21 años, al considerar que intentó trasladar la responsabilidad de la muerte de la menor hacia la propia víctima durante las diligencias realizadas en un tribunal de Los Ángeles.

Las declaraciones se conocieron luego de que concluyera una audiencia que se extendió durante cinco días y en la que el juez determinó que existían pruebas suficientes para que David Anthony Burke, nombre real de D4vd, enfrente un juicio por varios delitos, entre ellos asesinato, abuso sexual continuado contra una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos.

¿Qué dijo la familia de D4vd?

Tras la decisión judicial, Steinfeld aseguró que la familia quedó profundamente afectada por la forma en que la defensa presentó algunos de sus argumentos.

Según explicó el jurista, los abogados de D4vd plantearon la posibilidad de que Celeste Rivas se hubiera quitado la vida y también hicieron referencia a mensajes de texto en los que la adolescente presuntamente amenazaba con matar al acusado.

Estos elementos, a juicio del representante legal de los padres de la joven de 14 años, buscaban desacreditar la evidencia presentada por la Fiscalía.

El abogado de Celeste Rivas también rechazó otro de los planteamientos de la defensa, según el cual D4vd creía que la joven era mayor de edad. Steinfeld sostuvo que, durante una visita de verificación realizada por un agente del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles en febrero de 2024, el artista habría sido informado de que Celeste Rivas tenía apenas 13 años.

David Anthony Burke, cantante conocido como D4VD. Fotografía por: Instagram @d4vddd

Un repaso por el caso Celeste Rivas y D4vd

El caso ha captado una amplia atención en Estados Unidos desde que, en septiembre de 2025, las autoridades hallaron los restos de Celeste Rivas dentro del maletero delantero de un vehículo Tesla registrado a nombre del cantante.

La investigación sostiene que ambos mantenían una relación cuando ella era menor de edad y que el presunto crimen habría ocurrido después de que la adolescente amenazara con revelar ese vínculo, lo que, según la acusación, pondría en riesgo la carrera musical del cantante.

La próxima comparecencia judicial quedó fijada para el 31 de agosto, cuando se realizará la audiencia de lectura formal de cargos antes del inicio del juicio. Hasta ahora, el cantante D4vd se ha declarado no culpable de todos los cargos.

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