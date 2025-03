Familiares de los Menéndez acusan al fiscal de ignorar a víctimas de abuso sexual

El pasado 10 de marzo en una conferencia de prensa, Natham Hochman, Fiscal de Los Ángeles, reveló que después de estudiar el famoso caso de los hermanos Menéndez, quienes asesinaron a tiros a sus padres el 20 de agosto de 1989 y fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, no veía viable la posibilidad de una resentencia, que dejaría a los parricidas en libertad, pues han purgado más de 30 años de prisión.

El caso, retratado por la serie Monstruos, la historia de Lyle y Erik Menéndez, de Netflix, fue de alguna manera desestimado por el fiscal, ya que consideró que por tres décadas lo hermanos han mentido.

Este anuncio se convirtió en uno muy devastador para los prisioneros, ya que minimiza por completo sus posibilidades de salir de la cárcel. Hay que mencionar que fue el fiscal anterior George Gascón, quien solicitó una resentencia y recomendó estudiar nuevamente la pena impuesta 35 años atrás.

Familiares de los Menéndez acusan al fiscal de revictimizarlos

Ahora han sido familiares y simpatizantes de los Menéndez, quienes se han pronunciado, ya que consideran que se está cometiendo una injusticia con ellos. Este jueves se instalaron con pancartas y camisetas en apoyo a los hermanos y denunciaron que Hochman no quiere escucharlos y en lugar de ir del lado de la justicia, ha revictimizado a los Hermanos queriendo manejar el mismo discurso que se pronunció 30 años atrás, cuando durante el juicio que los condenó se ignoró que eran víctimas de abuso sexual.

En opinión de los manifestantes, el fiscal ha desestimado las nuevas pruebas allegadas que permitirían revisar el caso y llegar a la libertad condicional. Así mismo no quiere ver que los parricidas no representan un peligro para la sociedad y han ayudado a otros en prisión.

Ana María Baralt, prima de Erik y Lyle, habló primero y dijo que planeaban seguir luchando por su familia y que obligarían a Hochman a escucharlos, incluso si su decisión ya estaba tomada.

Recalcó que como familia no permitirá que el fiscal ignore la rehabilitación de Lyle y Erik así como tampoco, el sufrimiento que padecieron por culpa del abuso sexual.

Según lo registrado por TMZ también hubo presencia de exconvictos que mencionaron el bien y apoyo que recibieron de parte de los Menéndez en prisión pues son personas que han querido hacer trabajo social desinteresado en medio de su situación, a pesar de saber que probablemente nunca estarían en libertad.

Otra familiar presente fue Tamara Goodell, prima de los hermanos que según reportó Infobae mencionó: “Hochman no parece querer escucharnos ni interactuar con nosotros… En cada paso del camino sentimos que el fiscal nos ha desestimado, ignorado, y sinceramente, tratado como si no importáramos. ¿Por qué? ¿Por qué parece estar haciendo este caso algo personal? Un fiscal debe ser imparcial, justo y centrado en la ley, pero Hochman no está actuando como una parte neutral”.

Los Menéndez enfrentarán nueva audiencia y comparecerán en la Junta de Libertad condicional

El Fiscal se ha mantenido en su decisión de no apoyar la posibilidad de resentencia, a menos que los hermanos Menéndez reconozcan que han dicho, según él, 16 mentiras por años. “Si reconocen las mentiras que han dicho durante más de 30 años, evaluaremos la sinceridad de esa admisión”, mencionó Hochman.

De momento, se sabe que el próximo 11 de abril se hará una audiencia para revisar la mencionada resentencia. Dos meses después, más exactamente, el 13 de junio los Menéndez rendirán testimonio ante la Junta de Libertad Condicional del estado de California, tras una solicitud del gobernador Gavin Newsom, quien les negó un indulto.

