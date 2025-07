Famosa influencer reapareció en redes y desmintió su muerte: “estoy temblando”

El pasado 15 de julio, se conoció a través de TikTok, la noticia de “la muerte” de Kenmer Kenia, una creadora de contenido mexicana quien, tras realizarse una cirugía bariátrica, supuestamente tuvo complicaciones de salud que le causaron su deceso.

El anuncio se hizo a través de su perfil en TikTok en la noche del martes de esta semana. “Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de Kenmer Kenia por complicaciones de salud. Nuestras condolencias a su familia, seguidores y amigos”.

Sus seguidores expresaron su asombro con la noticia, dejando mensajes de condolencia: “no lo puedo creer”, “descansa en paz”, “que en paz descanse, me sacó muchas risas con sus videos”, “no me la creo, estoy en shock”, fueron algunos comentarios que dejaron en el post que cuenta con más de 772 mil likes.

¿Qué pasó con Kenmer Kenia?

Un día después de su supuesta muerte, Kenmer sorprendió al reaparecer a través de su perfil de Instagram desmintiendo esa información y asegurando que fue víctima de los hackers.

“Estoy viendo lo que está pasando en TikTok. Está de más aclarar que no estoy muerta. Ayer me sentía muy mal y me quedé dormida muy temprano, como saben me acabo de operar y sigo en reposo. Mis redes sociales las estaba administrando una persona de las que me ayuda y no sé qué pasó, nadie sabe nada, no tengo acceso a mi cuenta. Pido una enorme disculpa. Obviamente no estoy muerta, no sé quién sacó eso, me acabo de despertar, estoy temblando... Estoy con el corazón que no quepo", dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Asimismo, aprovechó para excusarse por las emociones que esa falsa noticia pudo haber generado, especialmente en sus seguidores, quienes, incluso, publicaron videos afectados por la supuesta noticia:

“No sé qué ocurrió, no sé si me hackearon. Perdón, perdónenme por lo que pasó. Vi muchos videos de ‘nenukas’ llorando, estoy en shock, no sé qué pasó. Estoy muy enojada. Tengo mil llamadas de mi papá, mi papá es diabético”. “Estoy bien, perdón si se asustaron como yo”.

Algunos internautas le han dejado mensajes expresando su molestia por lo sucedido: “con eso no se juega”, “sufrimos mucho, pero gracias a Dios estás bien”, “no es juego. Si realmente te hubieran “hackeado” tu hermana no hubiera publicado esas fotos contigo”, “qué mal que juegues con eso, solo por querer más fama”, “siento que quiso hacer broma y se salió de control”, “tu hermana pudo desmentir y solo se dedicó a subir fotos contigo, es obvio que fue armado por ustedes”.

¿Quién es Kenmer Kenia, influencer que desmintió su muerte?

Kenmer es una creadora de contenido trans, oriunda de México y famosa en TikTok por sus videos de maquillaje, rutinas de cuidado personal y cambios de look con pelucas, en algunos casos extravagantes. Además, utiliza sus redes para dar mensajes refiriéndose al amor propio.

Tiene un negocio donde vende este tipo de accesorios para ayudar a las personas con cáncer o con otros tipos de padecimientos como la alopecia, afectación que ella padece.