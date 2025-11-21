Famosa presentadora de noticias sufrió violento robo: “Ayúdenme por favor”

La inseguridad en Bogotá no da tregua. En esta ocasión fue la presentadora de Noticias Ana Maria Vélez a quien hemos visto en El Tiempo, Red + Noticias, Teleantioquia, Cablenoticias y RTVC, quien fue víctima de los delincuentes, en el noroccidente de la capital.

Vélez usó las redes sociales para denunciar el violento hecho que padeció y al tiempo pidió ayuda para recuperar lo que le fue hurtado.

“Me robaron con armas de fuego mi camioneta esta noche en el barrio Normandía en Bogotá. Esta ciudad es invivible. El susto fue monumental, han pasado casi tres horas y sigo temblando. Duele ver que no logra recuperar la seguridad. Señor alcalde Carlos Fernando Galán ayúdeme a recuperarla”, escribió la comunicadora en una publicación desu cuenta de X.

Ana María Vélez pide ayuda a las autoridades

Posteriormente detalló cómo fue ese difícil momento y su posterior sensación. "Me dejaron sin carro, sin celular, sin papeles. Lloro por la rabia, esa impotencia y eso de sentirte vulnerado, violentado. Gracias a Dios estoy bien, pero los ciudadanos tenemos derecho a vivir tranquilos, a no ser despojados de las cosas por las que nos esforzamos a diario“.

La comuncidora también expresó su descontento por la poca acción de las autoridades ante su situación cuando fue a hacer la denuncia. “Ayúdenme por favor a que la Policía Metropolitana de Bogotá haga su trabajo de buscar mi camioneta robada. Anoche me dejaron sola y ni siquiera notificaron a Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) para que fuera a tomarme la denuncia, que es su obligación. ¿Se activó o no el plan candado?”.

Me robaron con armas de fuego mi camioneta esta noche en el barrio Normandía en Bogotá. Esta ciudad es invivible. El susto fue monumental, han pasado casi tres horas y sigo temblando. Duele ver que no logra recuperar la seguridad señor alcalde @CarlosFGalan ayúdeme a recuperarla — Ana María Vélez (@Anitavelez9) November 20, 2025

Por su parte, el periodista de ‘Noticias Caracol’ Sebastián Montes reveló que él se encontraba con Ana María en ese momento, y que todo ocurrió frente a su casa, donde anteriormente o se registraban ese tipo de hechos.

“Anoche con Ana María Vélez fuimos víctimas de robo al frente de mi casa, donde nunca pasaban esas cosas. Por favor, urgente encontrar a los responsables”, escribió el periodista en sus redes.

