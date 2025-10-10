Fede Dorcaz, cantante argentino, fue asesinado en México. Esto se sabe

El modelo y cantante argentino Fede Dorcaz fue asesinado en la Ciudad de México la mañana del jueves 10 de octubre. El joven de 29 años, radicado en el país desde hacía varios años, era conocido por su participación en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy, del programa matutino Hoy de Televisa.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Fede Dorcaz?

De acuerdo con los primeros reportes, Dorcaz perdió la vida tras recibir varios impactos de bala mientras circulaba en su vehículo por la alcaldía Miguel Hidalgo. El hecho ha causado conmoción en el mundo del espectáculo mexicano, especialmente porque el artista estaba por reincorporarse al concurso de baile en la nueva temporada del formato televisivo.

Según información publicada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), el ataque ocurrió sobre las laterales del Anillo Periférico, a la altura de la colonia Irrigación. Allí, Fede Dorcaz habría sido interceptado por sujetos armados que abrieron fuego contra su camioneta. Pese a que los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar, el argentino fue declarado sin vida en el sitio.

Las autoridades de la Ciudad de México también informaron que en la escena no se registró robo de pertenencias, por lo que la principal línea de investigación apunta a un ataque directo: “Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX ya iniciaron una carpeta de investigación y se encuentran revisando cámaras de videovigilancia cercanas para identificar a los responsables.

¿Quién era Fede Dorcaz?

El argentino había adquirido notoriedad en México gracias a su paso por Las Estrellas Bailan en Hoy, programa de televisión en el que se destacó por su carisma y desempeño en la pista. De hecho, en la nueva temporada del reality, que comenzará pronto, estaba previsto que hiciera dupla con la actriz Mariana Ávila, quien era su pareja sentimental. La producción del concurso no se ha pronunciado oficialmente sobre el crimen, aunque figuras del medio han expresado su consternación a través de redes sociales.

Fede Dorcaz también se desempeñó como modelo y creador de contenido. Además, en entrevistas anteriores había mencionado su deseo de consolidar su trayectoria artística en México, país al que consideraba su segundo hogar.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los motivos del ataque y dar con los responsables. No se han reportado detenidos ni se ha difundido información adicional sobre los posibles autores del homicidio.