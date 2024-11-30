Feid se despide de los escenarios: “No extrañen mucho al Ferxxo”

El cantante Feid, conocido también como el Ferxxo, sorprendió este inicio de semana a sus millones de seguidores con una despedidas en sus redes sociales.

En el mensaje que emitió también agradeció el respaldo de sus fanáticos por escuchar su música, apoyar y hacer de este 2025 un tiempo inmejorable para su carrera.

El intérprete de Princesa, Body y Sagrado comenzó diciendo: “Es como una despedida, pero no se lo tomen tan en serio jejejejeje”, luego se fue al agradecimiento. “Gracias porque el 2025 se convirtió en el año más chimba y más importante de toda mi vida! Gracias por entregarnos tanto este año, a mi familia, al equipo, a nuestros seguidores… Gracias por ir a tantos países a ver este show que tejimos especialmente para este formato”.

No obstante, también especificó que se trata de algo temporal cuando mencionó: “No extrañen mucho al FERXXO en los stages por ahora”.

Al final solicitó a sus fans seguir escuchando sus creaciones y habló de temas concretos: “les pido que sigan escuchando mi música, que pongan Princesa, que escuchen Body, que escuchen Sagrado! Gracias, gracias Austin Limits , gracias a todos los que vivieron este show con nosotros” , refiriéndose a la que sería una de sus últimas presentaciones antes del descanso.

Hay que mencionar que Feid no es el único artista que toma un receso, luego de una ardua gira, por el contrario, es usual que los ídolos de la canción se retiren temporalmente para ocuparse de su vida personal y el descanso una vez culminan su gira.

Este año, el cantante y compositor antioqueño, obtuvo por ejemplo, el Premio ASCAP al Compositor/Artista Latino del Año, que logró por segundo año consecutivo por haber sido parte de la creación de temas que lograron posicionarse como los más escuchados.

El paisa también obtuvo el Récord Guinness por recorrer más de 10.000 metros durante un solo concierto, esto logrado por el diseño en 360° de la tarima de su tour Ferxxocalipsis en Medellín.

¿Karol G y Feid terminaron?

Con su mensaje de despedida Feid publicó videos y fotografías de los momentos más emblemáticos y emotivos de su más reciente concierto.

También hay que mencionar que esta despedida surge en un momento donde se especula que su relación con Karol G no estaría en un buen momento. De hecho, hay rumores acerca de que la pareja habría terminado, no obstante, ninguno de los dos se ha referido al tema. Los cibernautas destacan que llevan semanas sin aparecer juntos en sus redes.

