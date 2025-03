Festival Estéreo Picnic: un segundo día lleno de magia en el Simón Bolívar

El segundo día del Festival Estéreo Picnic 2025 convirtió el Parque Simón Bolívar en el epicentro de la música y la euforia. Desde temprano, miles de asistentes llegaron para disfrutar de una jornada cargada de energía, en la que la diversidad de géneros y el talento de los artistas brillaron en cada escenario. Con una producción impecable, luces deslumbrantes y un ambiente vibrante, la noche prometía ser inolvidable.

Entre los espectáculos más esperados, Justin Timberlake se robó el show con una presentación impecable, en la que repasó algunos de sus más grandes éxitos como Cry Me a River y Can’t Stop the Feeling. Por su parte, Danny Ocean hizo vibrar al público con su inconfundible estilo y éxitos como Me Rehúso, mientras que la banda australiana Parcels deslumbró con su mezcla de funk y electrónica, llevando a los asistentes a un viaje sonoro lleno de ritmos contagiosos.

El segundo día del festival también contó con presentaciones memorables de otros grandes artistas que pusieron a cantar y bailar a los asistentes sin descanso. Con una producción de primer nivel, sonido envolvente y un público entregado, el Festival Estéreo Picnic sigue consolidándose como el evento musical más importante de Colombia y uno de los más destacados de América Latina. La emoción sigue en aumento para los próximos días, con más sorpresas y espectáculos que prometen cerrar esta edición por todo lo alto