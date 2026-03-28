Filtran videos de discoteca Jet Set en el momento exacto que cayó el techo y cobró 231 vidas

La madrugada del martes 8 de abril del 2025 ocurrió una de las peores tragedias que se haya registrado en República Dominicana y en un escenario latinoamericano.

Mientras el cantante Rubby Pérez, intérprete de famosos merengues como ‘Volveré’, ‘Buscando tus besos’ y ‘Enamorado de ella’, estaba en el escenario, el techo de la que fuera una de las discotecas más emblemáticas de Santo Domingo, empezó a caerse hasta colapsar por completo, cobrando la vida del artista y de 230 personas más. Fallecieron músicos, trabajadores del lugar y clientes que estaban disfrutando del concierto.

La de Jet Set: una tragedia anunciada

Posteriormente se supo que por meses, hubo señales de que podría ocurrir una tragedia, ya que no fueron pocos los testimonios que surgieron de personas que le advirtieron a los dueños del lugar que podría caerse el techo.

A partir de los hechos, en el que fallecieron también personalidades del empresariado dominicano, se declararon tres días de duelo nacional en el país y comenzó una investigación que llegó a los tribunales.

Los dueños de Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat fueron detenidos en junio del 2025 acusados de homicidios involuntarios y negligencia, ya que no realizaron el mantenimiento respectivo, a pesar de que la estructura presentaba falencias que varios expertos les advirtieron era necesario corregir. En 30 años, el techo fue recargado pero nunca revisado con rigurosidad.

Ahora se viralizan nuevas imágenes de lo ocurrido aquella noche. El material que la periodista Camila García Durán difundió en sus redes sociales, advirtiendo que contaba con el aval de las familias de las víctimas y lo daba a conocer pensando en que se convierta en parte de las pruebas para evitar que esta tragedia quede impune, sale a la luz a pocos días de que los hermanos regresen a la audiencia.

¿Qué muestra el material inédito de la discoteca Jet set?

En los videos, se observan los momentos previos al derrumbe y cómo algunas personas comenzaron a notar que caían pedazos del techo. También que hubo advertencia a Maribel para que detuviera el show. Así mismo, se observa el caos cuando cae el techo y decenas de personas se ven afectadas. Luego, se evidencian labores de rescate.

La periodista explicó que publicar el material no fue sencillo, teniendo en cuenta la crudeza del mismo: “Me debatí entre la ética, la moral y el deber como ser humano y como periodista de proteger la dignidad de cada una de estas víctimas”, expresó y añadió: “Son imágenes de los últimos segundos de vida de personas que simplemente salieron a divertirse una noche”.

En un momento de la publicación, la periodista advierte que si no se tiene “el estómago” para ver material sensible o se es familiar de las víctimas, se abstenga de verlo.

La próxima audiencia contra los hermanos Espaillar será el 6 de abril en Santo Domingo y se espera que el contenido de lo publicado sea tenido en cuenta.

Las grabaciones que están en poder del Ministerio público corresponden a las cámaras de las distintas áreas de la discoteca Jet Set.

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