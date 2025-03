Giovanny Ayala se ganó el chance y mostró los fajos de dinero: “qué felicidad”

Giovanny Ayala no es un hombre de pocas palabras, por el contrario, el cantante de música popular usa sus redes sociales para pronunciarse sin temor cada vez que lo tiene que hacer.

Ya sea para opinar sobre asuntos cotidianos, sobre su carrera o mostrar sus logros o planes sus seguidores que suman más de medio millón tienen información de primera mano con él.

Hace poco usó las redes sociales para apoyar a su colega Yeison Jiménez y unirse a la solicitud de pedir respeto por su música cuando artistas populares se presenten en el exitoso formato ‘Yo me llamo’. “Hablo de Amparito Grisales, el comentario con mucho respeto, así como hago respetar mi música popular… que si ella está en un escenario en ‘Yo me llamo’ y que haga ese tipo de comentarios, pues hombre, muy sencillo no hay que invitar a cantantes de música popular, porque ella va a a atropellar porque va a hacer de sus comentarios, algo atrevida con nuestro género”, dijo Ayala en su comunicación vía Instagram. Recordemos que un hijo suyo se presentó en el formato musical y no pasó.

Giovanny Ayala llevaba tres años jugando el chance

Ahora el artista sorprende con una noticia sobre su economía que se vio robustecida gracias a que resultó ganador de un juego de azar. “Lo pensé muchas veces porque no falta la persona envidiosa y mal hablada que haga comentarios desagradables; pero me picó la lengua. Ya llevaba tres años jugando al chance y le pegamos anoche. Acabo de reclamar y qué felicidad, vamos a ayudar a algunas personas, comprar algunas cositas”, comenzó diciendo el artista llanero, al tiempo que mostró en su video los fajos de billetes de 50 mil y 100 mil que recién acababa de cobrar.

“Esto hay que celebrarlo, vamos a llevarles detalles a gente que también lo necesita y obviamente comprar unos regalitos. Qué felicidad, una ‘platica’ extra no cae mal en esta época”, indicó el intérprete de “De rodillas” que generó diversidad de comentarios.

“Con esto demuestra toda la humildad que tiene”, “Muy merecido, ahora sí que se reporte con una fría”, “Muy bien, al que le van a dar le guardan”, “El que obra bien le va bien”, “No de papaya”, “Así como le pegó al chance debería tratar de que le pegue una canción”, y “Qué bueno y lo mejor es la bonita intención que tiene de ayudar”, fueron algunas de las opiniones de los ciudadanos digitales.

