Grupo Frontera anunció conciertos en Colombia: fecha, lugares, precios de boletas y más

Grupo Frontera, el grupo de música regional mexicana que en los últimos años se ha posicionado entre las más escuchadas gracias a temas como No se va y Un x100to, confirmó en horas recientes el cartel oficial de su gira internacional Triste, pero bien cabr*n. En el anuncio incluyeron tres paradas en Colombia —Bogotá, Medellín y Cali—, por lo que sus seguidores en el país tendrán varias oportunidades para verlos en vivo durante este tour.

Concierto de Grupo Frontera en Bogotá: ¿dónde es y cuánto valen la boletas?

El concierto en la capital colombiana se llevará a cabo el 16 de abril en el Movistar Arena, con inicio a las 8:00 p.m. y apertura de puertas a las 6:00 p.m.. La organización informó que la edad mínima permitida es de 12 años, y que la ciudad hará parte del tramo latinoamericano del tour, que contempla varios escenarios de gran formato.

La venta de boletas comenzará en tres etapas: primero, la preventa para clientes Movistar Total, disponible desde 18 de noviembre al mediodía hasta 20 de noviembre a las 11:59 a.m.. Luego seguirá la preventa para usuarios del Banco AVAL, que irá del 20 de noviembre a las 12:00 p.m. hasta el 22 de noviembre a las 11:59 a.m.. Finalmente, la venta al público general iniciará el sábado 22 de noviembre a las 12:00 p.m., hasta agotar existencias.

En cuanto a precios, las localidades oscilan entre $199.000 + $35.600 (Piso 3: 302–306 y 314–318) y $600.000 + $107.100 para la Tribuna Fan Sur, la más costosa. También están disponibles opciones intermedias como Piso 2 (entre $249.000 y $399.000 más servicio), Platea a $299.000 + $53.400, y Piso 3 (307–313) por $229.000 + $40.900. La boletería tendrá sillería numerada en la mayoría de sectores, mientras que Platea será de admisión general.

Concierto de Grupo Frontera en Medellín: ¿dónde es y cuánto valen la boletas?

El concierto de Grupo Frontera en Medellín se realizará el 19 de abril en el Diamante de Béisbol, un escenario con capacidad para grandes formatos y eventos masivos. La presentación está programada para las 9:00 p.m., con apertura de puertas desde las 6:00 p.m.. Para esta fecha, la organización estableció una edad mínima de ingreso de 18 años.

A diferencia de Bogotá, en Medellín la boletería se habilitará directamente para el público general, sin etapas de preventa. La venta comenzará el viernes 21 de noviembre a las 12:00 p.m., según la información oficial. La oferta incluye varias zonas de palcos y dos sectores de gradería de admisión de pie, cada uno con precios diferenciados para etapa 1 y para tarifa full.

Los palcos están divididos por temáticas que hacen referencia a canciones del grupo: Bien Cbrón*, Me Jalo, Coqueta y Tu Favorito. En etapa 1, los precios van desde $3.600.000 hasta $7.200.000 por palco (para 10 personas), mientras que la tarifa full oscila entre $4.000.000 y $8.000.000. Para gradería, las opciones Hecha Pa’ Mí y No Se Va tienen valores de $198.000 y $140.000 en etapa 1, respectivamente, mientras que la tarifa full queda en $220.000 y $150.000. Los precios no incluyen costos de servicio.

Concierto de Grupo Frontera en Cali: ¿dónde es y cuánto valen la boletas?

Grupo Frontera también estará en Cali como parte de su gira por Colombia. El concierto se realizará el 17 de abril en la Arena Cañaveralejo, un espacio que suele acoger espectáculos de gran formato. La presentación está programada para las 9:00 p.m., con apertura de puertas desde las 6:00 p.m., y la organización confirmó que la edad mínima de ingreso es de 18 años.

La boletería para la fecha en Cali se habilitará en una única etapa destinada al público general, que comenzará el viernes 21 de noviembre a las 12:00 p.m.. Para esta ciudad también se dispuso una oferta que combina palcos temáticos —inspirados en canciones del grupo— y varias zonas de gradería numerada, con precios diferenciados entre etapa 1 y tarifa full.

Los palcos disponibles son Bien Cbrón*, Me Jalo, Coqueta y Hecha Pa’ Mí (callejón). En etapa 1, sus precios van desde $420.000 (callejón) hasta $9.000.000, mientras que la tarifa full oscila entre $420.000 y $10.000.000. En gradería, las secciones Tribuna Central – No Se Va, Tribuna A – La del Proceso y Tribuna B – Que Vuelvas cuestan entre $180.000 y $240.000 en etapa 1, y entre $200.000 y $300.000 en precio full. Todos los valores publicados no incluyen el costo por servicio.