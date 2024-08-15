Guajira, del ‘Desafío’, fue víctima de millonario robo en un aeropuerto ¿Qué pasó?

Un viaje que debía ser rutinario terminó en una amarga experiencia para Kelly Ríos, más conocida como Guajira, exparticipante y actual presentadora del Desafío del Siglo XXI. La figura de la televisión relató que fue víctima de un robo millonario en medio de un trayecto aéreo, situación que no solo la dejó con pérdidas económicas, sino también con la frustración por la respuesta que recibió de la aerolínea.

¿Qué le pasó a Guajira?

El hecho, que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales, abrió un debate sobre las medidas de seguridad en los vuelos comerciales y el manejo que las aerolíneas dan a los reclamos de los pasajeros. Kelly Ríos, con más de un millón de seguidores en Instagram, utilizó sus plataformas para dar a conocer lo sucedido y advertir sobre los riesgos a los que cualquier viajero podría enfrentarse.

Según explicó Guajira en una serie de videos, el incidente ocurrió cuando olvidó su cartera en el asiento del avión tras desembarcar. Apenas cinco minutos después se dio cuenta de lo ocurrido y, en lugar de regresar directamente por el objeto, decidió informar al personal de Avianca para seguir el procedimiento establecido. Sin embargo, recibió como respuesta que debía esperar entre cuatro y seis horas para recuperar sus pertenencias, debido a que la aeronave tenía programado un vuelo posterior hacia Barrancabermeja.

Esa demora resultó determinante. Durante el tiempo en que no pudo acceder a su cartera, comenzaron a llegarle notificaciones de transacciones no autorizadas en diferentes plataformas. La presentadora contó que, en cuestión de minutos, se registraron compras en tiendas virtuales, como Temu y Shein, además del registro de su tarjeta en la aplicación de transporte Didi. El monto total ascendió a cerca de dos millones de pesos.

“Fue un descuido mío, pero también hubo negligencia. Cuando intenté recuperar mi bolso, me dijeron que no podían entregármelo de inmediato. Mientras tanto, ya estaban usando mis tarjetas”, relató Guajira, quien alcanzó a bloquear sus cuentas antes de que se realizaran más movimientos.

Aunque su cartera finalmente apareció, la presentadora señaló que no todo estaba intacto. Además de las pérdidas económicas, sufrió la desaparición de documentos personales y profesionales, entre ellos su licencia de conducción y su tarjeta profesional de abogada, lo que complica su vida cotidiana.

La situación generó aún más indignación cuando, según su versión, Avianca le informó que las cámaras de seguridad no estaban en funcionamiento, lo que impidió esclarecer quién tomó el bolso y realizó las compras fraudulentas. “Ahora no tengo papeles, no tengo licencia, no tengo tarjetas. Solo existo, pero sin documentos”, expresó con frustración en sus redes.

Hasta el momento, la aerolínea no ha emitido un pronunciamiento claro sobre el caso, mientras Guajira continúa adelantando los trámites correspondientes para recuperar su información personal y formalizar la denuncia. El episodio ha puesto en el centro de la discusión la vulnerabilidad de los pasajeros y la falta de garantías en un entorno que debería ofrecer seguridad total.