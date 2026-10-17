Hallan muerto en su casa al músico Gus Ormo. Investigan el hecho como sospechoso

El músico venezolano Gustavo Enrique Ormo, cuyo nombre artístico era Gus Or, destacado pianista, compositor y cantautor, fue hallado muerto en su casa en Weston, Florida este viernes 16 de octubre.
De acuerdo con un primer informe de Telemundo 51, Antonieta, la hermana de Gus Ormo fue quien confirmó la muerte. En Imágenes captadas desde el helicóptero esa cadena de televisión se visibiliza el cuerpo de una persona sumergida en la piscina y cerca lo que parecen ser unas cuerdas.
Funcionarios de la Oficina del Sheriff de Broward dijeron que recibieron alrededor de las 9:00 a.m. un llamado por un posible ahogamiento en una vivienda cerca de la calle 2100 de Quail Roost Drive.
Agentes de la oficina y equipos de emergencia acudieron al lugar, donde encontraron a Ormo sumergido en la piscina. El artista fue declarado muerto en el sitio.
Lo que inicialmente fue reportado como un posible ahogamiento es ahora investigado por las unidades de Homicidios y de Escena del Crimen de BSO. Las autoridades calificaron las circunstancias de lo ocurrido como “sospechosas” y la investigación sigue abierta.
Su hermana mencionó que de momento, desconocen los hechos y destacó el difícil momento que esto representa para su familia.
¿Quién era el músico Gus Or?
Gustavo Enrique Ormo fue un destacado pianista y cantautor venezolano, nacido de Maracaibo, Zulia. Desde muy joven mostró una pasión por la interpretación y la composición.
El artista de 45 años estaba radicado desde hacía varios años en el sur de Florida y era reconocido como una figura destacada del talento hispano.
Su más reciente trabajo discográfico titulado ‘Ágape‘ fue considerado su obra más personal, que reflejaba su evolución como artista. Según mencionó su representante, estuvo realizando las gestiones pertinentes para postular se sencillo ‘Ya no te quería’, de su álbum ‘Alquimia’, a los premios LatinGrammy, comité del que hacía parte como miembro votante.