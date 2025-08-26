¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Harry Styles tendría nueva novia. Captado con la actriz y modelo Zoë Kravitz

El intérprete de ‘Watermelon Sugar’ estaría saliendo con la hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet. Curiosamente, hace hace solo unos días se habló de una relación entre ella y Austin Butler.

Por Redacción Vea
26 de agosto de 2025
Harry Styles estaría en nueva relación romántica. Captado con Zoë Kravitz
Fotografía por: Instagram

El ex One Direction, Harry Styles continúa tomándose un receso en cuanto a los escenarios y disfruta de este en medio de viajes, caminatas y una vida relativamente sencilla. El más famoso y exitoso de los integrantes del que fuera el exitoso grupo juvenil, vuelve a ser avistado en Italia. Recordemos que cuando hubo humo blanco por la elección del Papa León XIV, el intérprete de ‘Watermelon Sugar’ estaba entre la multitud de la plaza de San Pedro, atento al pronunciamiento oficial del nuevo Pontífice.

Este fin de semana se trató de una caminata por las calles de Roma. En las redes sociales, circulan los videos donde se le ve tomado de la mano y muy cercano a la actriz californiana Zoë Kravitz. Aunque no se tienen mayores datos de lo que estaría haciendo la pareja en la capital italiana, parece ser que solo son días de descanso. En las imágenes los dos procuran pasar desapercibidos con gafas oscuras y adicionalmente, ella lleva cachucha.

Una publicación local indicó que días antes estuvieron en Londres y también se vieron bastante cercanos. Recordemos que Harry viaja constantemente a la capital inglesa, ya que en sus afueras está construyendo su nueva mansión.

De momento, las páginas del entretenimiento apuntan a que estaría naciendo un nuevo romance con la actriz que hasta hace solo unos días fue vinculada románticamente con su compañero de escena Austin Butler, en el filme ‘Bala perdida’.

¿Quién es Zoë Kravitz, la que sería la nueva novia de Harry Styles?

Se trata de la hija del músico Lenny Kravitz y quien fuera su esposa, la actriz Lisa Bonet. Ellos se casaron en 1987 y se divorciaron seis años después, en 1993, cuando Zoë tenía 5 años. Inicialmente, la pequeña convivió con su padre en Florida, dejando así su natal California. Los veranos solía pasarlos con su madre.

Zoë, de 36 años, es actriz, escritora, modelo y directora. Catwoman es uno de sus roles más recientes en el universo DC. Dentro de sus relaciones sentimentales más mediáticas están su matrimonio con Karl Glusman, con quien estuvo entre el 2019 y el 2021. Anteriormente, salió con Ezra Miller, famoso como Flash, entre el 2009 y el 2011. Con el actor Channing Tatum, salió por tres años, luego de su divorcio de Glusman y hasta el año pasado, estuvo comprometida con él.

Temas:

Harry Styles

Zoë Kravitz

Lenny Kravitz

Lisa Bonet

QUién es Zoë Kravitz

Novias Harry Styles

