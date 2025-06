Harvey Weinstein fue hallado culpable por cargo de agresión sexual

Un jurado del Tribunal Supremo del estado de Nueva York declaró este miércoles culpable a Harvey Weinstein, exproductor de Hollywood, por un cargo de agresión sexual en primer grado, relacionado con la denuncia de Miriam Haley, una exasistente de producción que lo acusó de haberle practicado sexo oral a la fuerza en 2006.

El historial de Harvey Weinstein

El productor de Shakespeare in love y Gang of New York, quien ya había sido condenado en este mismo tribunal en 2020, enfrenta ahora una posible pena de hasta 25 años de prisión por este nuevo veredicto. Sin embargo, en la misma sesión, el jurado lo declaró no culpable del cargo de agresión sexual presentado por la modelo polaca Kaja Sokola y aplazó para este jueves la deliberación sobre un tercer cargo pendiente: violación en tercer grado, vinculado con la actriz Jessica Mann, quien asegura haber sido agredida por el productor en un hotel de Nueva York en 2013.

Cabe recordar que Weinstein fue sentenciado en 2020 a 23 años de cárcel por delitos sexuales contra dos mujeres, entre ellas Haley y Mann. No obstante, esa condena fue anulada hace poco más de un año por un tribunal de apelaciones que determinó, por estrecho margen (4 votos contra 3), que hubo errores procesales en el juicio original.

A este nuevo proceso se sumó el testimonio de Sokola, quien asegura que Weinstein la obligó a practicarle sexo oral no consentido en 2006, cuando era una joven modelo recién llegada a Estados Unidos.

Tras seis semanas de juicio, el jurado debió valorar dos versiones opuestas. La Fiscalía presentó a Weinstein como un poderoso ejecutivo que usó su influencia en la industria para cometer agresiones sexuales, mientras que su defensa lo retrató como un empresario víctima del movimiento #MeToo, alegando que todas las relaciones fueron consentidas y formaban parte de dinámicas íntimas con “amigas con derecho”.

Durante la audiencia, el exproductor, de 73 años, permaneció en calma en su silla de ruedas, como lo ha hecho durante casi todo el juicio. Está recluido en el hospital Bellevue, en Nueva York, debido a problemas cardíacos y un diagnóstico de leucemia.

Además de este nuevo proceso, Weinstein cumple desde 2022 una condena de 16 años en Los Ángeles, también por delitos de violación y agresión sexual.