Hayden Panettiere: revelan causa de la muerte de la actriz de ‘Scream’ y ‘Nashville’

Casi un mes después del fallecimiento de la actriz Hayden Panettiere, quien creció frente a las pantallas, ya que comenzó su vida artística siendo una niña, trascienden las causas de su deceso.

Hayden, conocida por roles en películas como ‘Duelo de Titanes’, ‘Educando a Helen’, ‘Mamá a la fuerza’, ‘Sueños sobre el hielo’, ‘Scream 4’, ‘Nashville’ y ‘Heroes’, impactó mucho con su inesperada partida en Hollywood. La actriz había hablado de problemas relacionados con drogas y alcohol en su libro autobiográfico, ‘This is Me: A Reckoning’. También había admitido sufrir depresión posparto, cuando nació su hija Kaya en 2014.

Consciente de que necesitaba ayuda se internó en tratamiento de rehabilitación. Cedió la custodia de la niña a a su expareja, el excampeón de boxeo Wladimir Klitschko, en 2018, quien se radicó en Europa .

Tres meses antes de su fallecimiento, Hayden contó que su relación con su hija, ahora de 11 años, era muy buena. «Me parte el corazón pensar que alguien pueda creer que yo entregaría a mi hija sin más y que no me importaría. Nada más lejos de la realidad», comentó en un pódcast cuando habló del tema.

Hayden Panettiere habría muerto por mezcla letal

Ahora según lo establecido por TMZ y reproducido por varios medios estadounidenses, la actriz murió luego de consumir oxicodona, un analgésico opioide, adulterado con fentanilo.



En un primer informe, según la revista People, Hayden habría sufrido un ataque cardíaco provocado por una posible sobredosis. No se habría registrado un incidente violento.

Al parecer, el día de su muerte, Panettiere tomó una pastilla que mezclaba oxicodona con fentanilo. Según TMZ, la actriz tenía un traficante de confianza “de toda la vida» en Los Ángeles, que le vendía varios medicamentos recetados del mercado negro, entre ellos la oxicodona. En esta oportunidad, ella le habría comprado la pastilla durante el vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur el día antes de su fallecimiento. Las autoridades quieren establecer si tomó una pasta de oxicodona, adulterada con fentanilo, la mañana del 16 de agosto.

Cuando Hayden fue hallada muerta en el apartamento del complejo Judson Mill Lofts en Greenville, Carolina del Sur, por Zach, el hermano de su novio Brian Hickerson, le habrían suministrado Narcan, un spray nasal elaborado para contrarrestar los efectos de una sobredosis de opiáceos, después de que no lograran despertarla. Fue entonces cuando llamaron al 911. Fue declarada muerta en el lugar.

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