Hermana de Tayron Paredes, desaparecido en México, habló: “No se sentía confiado”

La tragedia ocurrida en México con B King y el DJ Regio Clown, artistas colombianos, ha conmocionado a Latinoamérica. El exesposo de Marcela Reyes y su amigo y colega llegaron al país manito con la intención de expandir su carrera artística; sin embargo, la muerte los sorprendió.

Tres días después de reportarse la desaparición de los colombianos, también se conoció que Tayron Paredes, un supuesto DJ venezolano, también estaba enfrentando una situación similar. Su última ubicación y rastro fue del pasado viernes 19 de septiembre cuando habló con su novia, a quien le informó que estaba en un terreno baldío y que desconfiaba de la persona que lo había citado en ese lugar.

¿Qué pasó con Tayron Paredes? No es músico

En las últimas horas, comenzaron a circular en redes sociales y algunos medios de comunicación internacionales que, supuestamente, Paredes había sido hallado sin vida en la misma zona donde encontraron a B King y Regio Clown.

Tayron Paredes, desaparecido en México desde el pasado 19 de septiembre. Fotografía por: Instagram

La periodista mexicana Azucena Uresti entrevistó a Daniela Paredes, hermana de Tayron, quien aclaró lo que verdaderamente ocurrió con él. “Quiero aclarar que mi hermano no es músico, no es DJ, no tiene nada que ver con temas de música, él era delivery, trabajaba haciendo una encomienda y desapareció la tarde del 19 de septiembre. Hasta ahora no tenemos información de mi hermano. A lo único que él se ha dedicado desde pequeño es al deporte, es futbolista”, dijo.

¿Qué hacía Tayron Paredes en México?

Según la familiar del venezolano, él estaba en el país azteca porque sus planes iniciales eran llegar a Estados Unidos y comenzar una nueva vida allá. Sin embargo, las cosas no salieron como las imaginaba así que se quedó allá y comenzó a trabajar como repartidor.

“Él llegó a México con la ilusión del sueño americano, solo que a mitad de camino las cosas no salieron como esperaba, es un buen hombre, nunca antes esto nos había pasado. Mi hermano nunca había dejado de venir a casa, nunca había dejado de dormir, no se sintió a gusto en el sitio donde lo mandaron a hacer la encomienda, por eso le envió la ubicación a su novia”, afirmó.

Finalmente, aclaró que su hermano sigue con vida: “Él no se sentía confiado con el lugar al que lo habían mandado y dijo que estaba que se devolvía. Envió su ubicación real y minutos después desapareció. No hay cuerpo reconocido, mi hermano sigue vivo porque somos una familia agarrada de las manos de Dios, tenemos fe, tenemos esperanza. Paren con las informaciones falsas”.