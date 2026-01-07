Hermana de Yina Calderón sufrió fuerte accidente de tránsito: “Quedó en pérdida total”

Tras disfrutar de las ferias y fiestas de su natal Oporapa (Huila), las hermanas de Yina Calderón retomaron su rutina habitual en Bogotá, mientras la influenciadora decidió tomarse unos días de descanso en Medellín junto a Juan David Tejada, exnovio de Aída Victoria Merlano y conocido públicamente como ‘El Agropecuario’.

Aunque el regreso de vacaciones parecía transcurrir con normalidad, en las últimas horas la tranquilidad se vio interrumpida por un fuerte accidente de tránsito que involucró a Leonela Calderón, una de las hermanas de la creadora de contenido.

¿Qué le pasó a la hermana de Yina Calderón?

Por medio de su cuenta de Instagram, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia informó a sus seguidores que, durante el viaje con ‘El Agropecuario’, recibió una inesperada llamada familiar en la cual le informaron que Leonela sufrió un accidente mientras conducía su vehículo.

Según relató Yina Calderón, el impacto fue de tal magnitud que el automóvil de su hermana fue declarado en pérdida total. Sin embargo, la influenciadora aclaró que Leonela se encuentra fuera de peligro y que ni ella ni la amiga que la acompañaba resultaron con lesiones de gravedad.

“Gracias a Dios Leonela está bien, pero el carro sí quedó en pérdida total. Lo importante fue que no les pasó nada y que están bien de salud”, expresó inicialmente.

Yina Calderón también se refirió a las supuestas circunstancias en las que habría ocurrido el siniestro vial: “Se les atravesó un motociclista borracho en una moto y se fueron rodando de ahí para abajo”.

Horas más tarde, Juliana Calderón —otra de las hermanas de la influenciadora— compartió en redes sociales un video que muestra a detalle cómo quedó el carro de Leonela tras el choque.

El viaje de Yina Calderón con ‘El Agropecuario’

Lejos de todo lo relacionado con el accidente de su hermana Leonela, Yina Calderón ha sido tema de conversación en redes sociales por sus recientes publicaciones en compañía del ex de Aída Victoria Merlano.

“Con el amor de mi vida”, escribió la influenciadora en la descripción de uno de los videos, en el que se le ve disfrutando de un día de piscina en compañía del creador de contenido. La publicación no tardó en generar una ola de comentarios entre sus seguidores.

Como era de esperarse, las reacciones se dividieron. Mientras algunos usuarios consideran que se trataría de una estrategia para impulsar el alcance en redes sociales, otros no descartan la posibilidad de que entre ambos exista algo más que una simple amistad.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí