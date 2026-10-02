Hija de Chad Lowe: informe forense confirmó la causa de muerte de Fiona, de 13 años

La muerte de Fiona Hepler Lowe, hija del reconocido actor Chad Lowe y la productora Kim Painter, fue confirmada por su familia el pasado 29 de septiembre. La menor tenía 13 años y era la segunda de las tres hijas de la pareja.

En un comunicado enviado a PEOPLE, sus padres expresaron el profundo dolor que les produjo su fallecimiento y pidieron privacidad para afrontar el duelo junto con sus otras dos hijas, Mabel (17 años) y Nixie (10 años). En ese momento, la familia no entregó detalles sobre las circunstancias de la muerte.

Fiona fue recordada por sus familiares como una niña cariñosa, creativa, inteligente y apasionada por la danza. También, personas cercanas a su comunidad escolar hablaron con PEOPLE sobre ella y la describieron como una joven amable, tranquila y con un marcado interés por las actividades artísticas.

La noticia se conoció apenas unos meses después de que la familia de Chad Lowe afrontara otra situación difícil: la pérdida de su vivienda en Pacific Palisades durante los incendios que afectaron la zona de Los Ángeles a comienzos de 2025. El intérprete había compartido entonces mensajes sobre la manera en que sus hijas afrontaron aquella experiencia.

¿Qué reveló el informe forense sobre la muerte de la hija de Chad Lowe?

Días después del anuncio de la familia, se conoció nueva información oficial sobre el caso. PEOPLE informó el 1 de octubre que tuvo acceso a un comunicado de la oficina del médico forense, según el cual Fiona fue declarada muerta a la 1:14 de la madrugada del martes 29 de septiembre en un hospital local.

El dato central del reporte es que la oficina del médico forense determinó que la menor se quitó la vida. Esta conclusión fue establecida oficialmente el jueves 1 de octubre.

Sin embargo, es importante aclarar que el informe no entrega detalles adicionales sobre las circunstancias de la muerte de Fiona. La publicación se limita a informar la determinación de la oficina del médico forense, por lo que hasta el momento no se han divulgado oficialmente otros aspectos relacionados con lo ocurrido.

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Por su parte, la familia continúa solicitando privacidad mientras atraviesa el duelo por la pérdida de la menor. El caso ha generado muestras de solidaridad hacia Chad Lowe, su esposa y sus dos hijas, así como llamados a prestar atención a la salud mental, especialmente cuando una persona atraviesa una situación de crisis.

En Colombia, las personas que necesiten orientación o apoyo en salud mental pueden comunicarse gratuitamente con la Línea 106, un servicio de orientación que funciona las 24 horas, los siete días de la semana. En Bogotá, además, está disponible el WhatsApp 300 754 8933, también con atención permanente. Además, el Ministerio de Salud cuenta con un directorio de líneas territoriales para quienes requieran consultar los canales de atención disponibles en otras regiones del país.

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Si una persona se encuentra en una situación de emergencia o considera que existe un riesgo inmediato para su vida, debe acudir al servicio de urgencias más cercano o comunicarse con alguno de los mencionados canales de atención.

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