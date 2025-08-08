Hija de Hulk Hogan cuestionó resultados de autopsia a su padre y generó incertidumbre

La muerte de Hulk Hogan, ícono de la lucha libre y figura de la cultura popular, fue confirmada el pasado 12 de junio a los 71 años. Según el informe del médico forense del Distrito Seis, la causa del fallecimiento fue un infarto agudo de miocardio, cuadro que se complicaba con antecedentes de leucemia linfocítica crónica (CLL). Sin embargo, su hija Brooke Hogan expresó en redes sociales que no está del todo convencida con la explicación oficial.

Hija de Hulk Hogan habló de llamadas y testimonios

En mensajes publicados en su cuenta de Instagram, la también actriz y cantante de 38 años aseguró que desde la muerte de su padre ha recibido comunicaciones de diferentes profesionales que estuvieron cerca de él el día de su fallecimiento.

“Dicen que necesito ver las imágenes de la cámara corporal y que necesito conseguir las cintas del 911 porque supuestamente contienen información que potencialmente podría arrojar suficiente luz para cambiar la narrativa que todos hemos estado escuchando”, escribió Brooke Hogan.

La hija de Hulk Hogan agregó que quienes la contactaron han insistido en la necesidad de revisar esas pruebas. “Esos mismos profesionales sienten tan fuertemente lo que presenciaron que han continuado contactándome y presionándome para encontrar respuestas hasta el día de hoy”, señaló.

No obstante, Brooke explicó que esos registros —como las grabaciones de cámaras corporales y las llamadas al 911— “están bajo resguardo” y no pueden obtenerse a través de solicitudes públicas de información.

Dudas sobre el diagnóstico y el testamento de Hulk Hogan

Además de las grabaciones, Brooke Hogan cuestionó que el diagnóstico de leucemia linfocítica crónica apareciera en el informe oficial, pese a que ella asegura haber visto resultados médicos normales en los meses previos. “No creo que nadie piense que haya juego sucio, pero el hombre tenía un historial médico muy complicado”, expresó, al tiempo que calificó el diagnóstico como “extraño”.

La joven artista también puso en tela de juicio la certificación del deceso por parte del médico que firmó la autopsia, mencionando que su historial profesional puede consultarse de forma pública.

Respecto a la situación familiar, Brooke aclaró que mantiene informado a su hermano menor, Nick Hogan, pero que no puede tomar decisiones directas sobre el caso. “Todo depende de la esposa de mi papá, Sky Daily, y yo no tengo control sobre nada. No puedo hacer nada”, sostuvo.

La postura de Brooke Hogan ha generado especulación entre los seguidores del exluchador, pues mientras los informes oficiales apuntan a una muerte natural, sus palabras han dejado la sensación de que todavía hay interrogantes abiertos sobre las circunstancias en que falleció uno de los personajes más influyentes en la historia de la lucha libre.