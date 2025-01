Hijo de Diomedes Díaz despertó del coma. Así reaccionó a la pérdida de su pierna

Desde hace varios meses, Miguel Ángel Díaz, uno de los hijos de Diomedes Díaz, el Cacique de La Junta, se encuentra luchando por su vida. El también artista vallenato, quien nació fruto del amor del intérprete de Mi primera cana con Yolanda Rincón, sufrió hace unos días la amputación de una de sus piernas, luego que el cuerpo médico encontrara que le estaban apareciendo algunos trombos. La decisión la tomó su progenitora, ya que él se encontraba en coma inducido a raíz de problemas con sus riñones.

¿Cómo reaccionó el hijo de Diomedes Díaz a la amputación de su pierna?

Según había contado Yolanda Rincón, los médicos no le daban esperanzas de vida para su hijo. No obstante, y pese a los diagnósticos, Miguel Ángel ha seguido luchando por salir adelante y estar pronto en el calor de su hogar. A través de redes sociales, la progenitora del artista ha revelado los detalles de su estado de salud.

Recientemente, dio a conocer que, después de varios días en coma, su hijo despertó y se enteró de la amputación de su pierna. Afortunadamente, según contó, lo tomó con tranquilidad:

“Amado Padre celestial, gracias porque a pesar de esta prueba tan dura has estado con nosotros y has preservado la vida de mi hijo. A todas las personas que han estado pendientes de la evolución de Migue les quiero contar que ya despertó y hace 2 días lo desentubaron. Ayer le dieron la noticia de su piernita, lo tomó con calma y fortaleza, no lloró, solo me dijo ‘mami quiero ver mi pierna’”, contó.

Asimismo, reveló que, en ese momento, vivieron algo especial gracias a una oportuna llamada que les hizo Rafael Santos, el hijo mayor de Diomedes Díaz y Patricia Acosta. “En ese momento como caído del cielo, llamo Rafael Santo por videollamada quien se encontraba acompañado de su esposa y el pastor de la familia Díaz quién oró muy lindo por mi hijo. De repente sentí como la presencia de Dios arropaba nuestras vidas, en esa habitación de UCI. Yo que había pedido tanto porque Dios estuviera presente en ese momento consolando a Migue, y mira, ahí estaba su respuesta”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Al final, le agradeció a Dios porque, en medio de esa difícil prueba, los ha mantenido fuertes y firmes en su fe. Envió también un mensaje a sus seguidores:

“Gracias Señor por este año 2024 por tu misericordia amor y escuchar nuestras peticiones, consagro a ti la vida de mi hijo, familia y amigos en este nuevo año venidero. Por favor recuerden que la única respuesta frente al temor es la convicción de que Dios estará siempre con nosotros sin importar cual sea la situación que estemos atravesando. Un abrazo para todos, gracias por sus oraciones. Les deseo un feliz y bendecido año 2025. Por favor sigamos orando por la rehabilitación de mi gran guerrero de Dios, Migue, hijo te amo”.