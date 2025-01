Hijo de Diomedes Díaz despertó. Yolanda Rincón, su mamá, entregó nuevo reporte

Desde hace varios meses, Yolanda Rincón, una de las mujeres que conquistó el corazón de Diomedes Díaz, viene documentando en sus redes sociales lo que ocurre con el estado de salud de Miguel Ángel Díaz, el hijo que tuvo con el Cacique de La Junta, quien permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos en la capital del país a raíz de múltiples complicaciones.

A pesar de los pronósticos médicos poco alentadores, Yolanda ha mantenido una fe inquebrantable en Dios, aferrándose a la esperanza de un milagro. Dedicada en cuerpo y alma, no se separa de su hijo, a quien cuida incansablemente en el hospital.

Nuevo reporte del estado de salud de Miguel Ángel Díaz

La semana pasada, con el corazón destrozado, Yolanda comunicó que su hijo había sufrido un nuevo revés en su salud. A la amputación de una pierna, provocada por trombos, se sumó una peritonitis que obligó a los médicos a intubarlo nuevamente.

Aunque los pronósticos eran desalentadores, hace unas horas recibió una buena noticia: su hijo despertó, tal como lo había pedido minutos antes de que lo intubaran.

“Hoy ese milagro que Migue le pidió a Dios primeramente y a la doctora antes de intubarlo, que por favor le volviera a despertar, hoy se hace realidad en su vida, ya despertó. El día de ayer lo desentubaron”, escribió la mamá del artista a través de sus redes sociales.

Asimismo, reveló que, aunque despertó, lo tienen bajo cuidados médicos especializados para ver su evolución. Sin embargo, reconoce que se trata de un milagro y confía en que próximamente su hijo terminará de recuperarse satisfactoriamente. Agradeció a todos los seguidores que la han apoyado en oración y que han estado al pendiente de lo que ocurre con su hijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Estas 48 horas siguientes son cruciales para él, ya que nuestro cuerpo al estar sedado y entubado por tanto tiempo nuestros músculos se atrofian, en estos momentos él está respirando con una máscara de oxígeno de ventilación mecánica no invasiva y continua con su tratamiento de antibiótico por 8 días más, pero yo confío en Dios que mi hijo no depende del oxígeno artificial sino que la presencia de Dios y de su Santo Espíritu que vive en él, que es quien sopla aliento de vida en Migue... La gloria sea para Dios, porque hace 8 días me dijeron que él estaba muriendo, que alistara todo porque migue no iba a resistir más y miren hoy, que esté testimonio de vida sirva para toda persona que esté pasando por alguna situación similar por favor no pierdan la fe entreguen sus cargas a Dios y confíen en Él ya que Él nunca abandona a sus hijos, me siento muy feliz y bendigo a cada una de las personas que han orado por mi hijo".