Hijo de Rob Reiner fue detenido como sospechoso del asesinato de sus padres

La Policía de Los Ángeles arrestó en horas recientes a Nick Reiner, hijo mediano de Michelle (68 años) y Rob Reiner (78 años), y lo mantiene detenido con una fianza de 4 millones de dólares, según registros oficiales, después de que varios medios señalaran al hombre de 32 años como presunto sospechoso del asesinato del emblemático director de cine y de su esposa.

Nick, quien es escritor de profesión, fue arrestado en la noche de este 14 de diciembre y fichado en la cárcel del condado de Los Ángeles este lunes, de acuerdo con registros penitenciarios en línea.

La Policía no ha compartido detalles aún sobre la naturaleza de las muertes de Rob Reiner y la fotógrafa Michelle Reiner, ni ha informado públicamente sobre otros arrestos relacionados con el homicidio. Sin embargo, medios como People señalan al hijo mediano de la pareja como responsable del acuchillamiento de ambos.

Por su parte, TMZ reportó que la pareja habría sido degollada tras una posible discusión, aunque no especifica los motivos del desacuerdo.

De igual manera, dicho medio señaló que fue una hija de los Reiner quien encontró los cuerpos y dijo a la Policía que un miembro de la familia sería el responsable de la muerte de sus padres.

Esta fue la casa donde Rob Reiner y su esposa murieron víctimas de un ataque con arma blanca. Fotografía por: TED SOQUI

La batalla de Nick Reiner contra la drogadicción

Antes de los trágicos hechos que son noticia, el hijo de Michelle y Rob Reiner había hablado abiertamente de su batalla con la adicción y cómo vivió en las calles.

“Estuve sin hogar en Maine. Estuve sin hogar en Nueva Jersey. Estuve sin hogar en Texas. Pasé noches en la calle. Pasé semanas en la calle. No fue nada agradable”, dijo en una entrevista a People en 2016.

En Being Charlie (2015) —película que narra la historia de un joven de 18 años adicto a los narcóticos y la relación con su famoso padre— el joven Reiner se inspiró en sus experiencias y en sus 17 visitas a centros de rehabilitación desde los 15 años.

Durante la promoción de esta producción, Nick Reiner recordó esos tiempos en la calle, cuando “podría haber muerto” y su tiempo en rehabilitación.

“Todo es cuestión de suerte. Lanzas los dados y esperas salir bien parado. Conocí a gente increíble allí, completamente fuera de mi entorno. Ahora, he estado en casa durante mucho tiempo y me he vuelto a acostumbrar a estar en Los Ángeles y con mi familia. Pero hubo muchos años difíciles”, insistió.

Durante una entrevista, Nick confesó que no tenía una profunda conexión con su padre hasta la producción del filme. Por su parte, Rob Reiner afirmó entonces que el trabajo conjunto en la película había contribuido en gran medida a un acercamiento con su hijo.

Rob y Michelle Reiner se casaron en 1989, el mismo año en que se estrenó When Harry met Sally. Nick es el segundo hijo de la pareja, que también tuvo otros dos: Jake y Romy.

