Homenaje a Yeison Jiménez EN VIVO: minuto a minuto de despedida del artista en el Movistar

Hace 5 horas
Jimenistas cantan a una voz
El segundo piso del Movistar Arena comienza a llenarse de seguidores del artista. Los seguidores del artista de Manzanares cantan al unísono temas como “Maldita traga”, “venturero” y “El día es hoy”.
Hace 5 horas
Comienza el homenaje
En la tarima del Movistar Arena se ubican varios arreglos florales blancas. Una de ellas con las iniciales del artista.
Actualización claveHace 6 horas
Comienza ingreso de seguidores
Hacia el mediodía se abren las puertas del Movistar Arena de Bogotá para dar ingreso a los primeros seguidores del artista que desean despedirlo.