Homenaje a Yeison Jiménez EN VIVO: minuto a minuto de despedida del artista en el Movistar

A las 12 del mediodía de este miércoles 14 de enero comenzó la primera parte del homenaje público al artista, fallecido el pasado 10 de enero en un accidente aeronáutico. Sigue el minuto a minuto del emotivo evento.

Por Redacción Vea
14 de enero de 2026

Actualizaciones clave

Fotografía por: Instagram Yeison Jiménez
Hace 5 horas

Jimenistas cantan a una voz

El segundo piso del Movistar Arena comienza a llenarse de seguidores del artista. Los seguidores del artista de Manzanares cantan al unísono temas como “Maldita traga”, “venturero” y “El día es hoy”.

Hace 5 horas

Comienza el homenaje

En la tarima del Movistar Arena se ubican varios arreglos florales blancas. Una de ellas con las iniciales del artista.

Actualización claveHace 6 horas

Comienza ingreso de seguidores

Hacia el mediodía se abren las puertas del Movistar Arena de Bogotá para dar ingreso a los primeros seguidores del artista que desean despedirlo.

Actualizaciones clave

