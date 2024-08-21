Homenaje a Yeison Jiménez EN VIVO: minuto a minuto de despedida del artista en el Movistar

El segundo piso del Movistar Arena comienza a llenarse de seguidores del artista. Los seguidores del artista de Manzanares cantan al unísono temas como “Maldita traga”, “venturero” y “El día es hoy”.

En la tarima del Movistar Arena se ubican varios arreglos florales blancas. Una de ellas con las iniciales del artista.

Hacia el mediodía se abren las puertas del Movistar Arena de Bogotá para dar ingreso a los primeros seguidores del artista que desean despedirlo.