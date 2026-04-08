Hospitalizan al rapero Offset, ex de Cardi B, herido en un tiroteo: qué se sabe del ataque

El rapero Offset fue hospitalizado en Estados Unidos tras resultar herido en un tiroteo ocurrido en las afueras de un casino en Florida, un hecho que comenzó a circular en medios locales durante la noche del lunes 6 de abril y que rápidamente escaló a medios internacionales.

El episodio, que tuvo lugar en la ciudad de Hollywood, es materia de investigación por parte de las autoridades, que por ahora manejan versiones preliminares sobre lo ocurrido y no han entregado un reporte concluyente sobre las circunstancias del caso.

Así habría resultado herido Offset

Según información entregada por la Policía de Seminole, el incidente se originó tras una pelea en el área de valet parking del Seminole Hard Rock Hotel & Casino, que derivó en disparos y dejó al artista herido.

En medio de estos hechos, el rapero Lil Tjay, cuyo nombre real es Tione Jayden Merritt, fue arrestado en el condado de Broward y acusado de alteración del orden público —relacionado con una riña—, de acuerdo con registros oficiales. Otra persona también fue detenida, aunque hasta el momento no ha sido formalmente acusada.

Las autoridades aclararon que, por ahora, no se le han imputado cargos a Merritt por el tiroteo, mientras la investigación continúa para identificar a otras posibles personas implicadas en el caso.

Por su parte, el equipo de Offset confirmó que el artista fue trasladado a un centro médico tras el incidente y permanece bajo observación. En la misma línea, su entorno indicó que su estado es estable, sin que las heridas representen un riesgo para su vida.

Un comunicado del abogado de Lil Tjay también negó cualquier vínculo directo del rapero con el disparo, señalando que no ha sido acusado por ese hecho específico y cuestionando versiones que circulan en redes sociales.

¿Quién es Offset?

Offset, cuyo nombre real es Kiari Kendrell Cephus, alcanzó reconocimiento internacional como integrante de Migos, junto a Quavo y Takeoff. El grupo se consolidó en la escena del hip-hop con temas como ‘Versace’, que ganó mayor visibilidad tras un remix de Drake, y posteriormente con éxitos como ‘Bad and Boujee’, que llegó al primer lugar en listas estadounidenses en 2016.

La actividad del grupo se detuvo en 2022 tras la muerte de Takeoff, quien falleció en un tiroteo en Texas a los 28 años, un episodio que marcó un punto de quiebre en la trayectoria de sus integrantes.

En el plano personal, Offset también ha sido una figura mediática por su relación con la rapera Cardi B, con quien estuvo casado y tiene tres hijos.

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