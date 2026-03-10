Ibai reveló los combates de La Velada del Año 6 con streamers, músicos y presentadores

Ibai Llanos anunció este 9 de marzo, durante una transmisión en Twitch y YouTube, el cartel de combates de La Velada del Año 6, evento que reúne boxeo amateur con creadores de contenido y figuras del entretenimiento digital.

Desde su primera edición, el formato ha evolucionado hasta convertirse en uno de los espectáculos más seguidos del streaming en español. Cada año reúne a millones de espectadores conectados en directo y combina peleas de boxeo con presentaciones musicales y otros segmentos de entretenimiento.

Para esta sexta entrega, La Velada del Año volverá a apostar por enfrentamientos entre personalidades muy conocidas de las redes sociales y del streaming, muchos de ellos sin experiencia previa en el ring, lo que se ha convertido en uno de los elementos que más expectativa genera entre los seguidores.

Cartel de peleas de ‘La velada del año 6′

Entre los enfrentamientos anunciados aparecen figuras del mundo digital y del entretenimiento procedentes de distintos países hispanohablantes. Uno de los combates enfrentará a los periodistas deportivos Edu Aguirre (España) y Gastón Edul (Argentina), quienes trasladarán su rivalidad mediática al cuadrilátero.

La cartelera también incluye peleas entre creadores de contenido y streamers reconocidos, como Samy Rivers (México) contra Roro (España), además del duelo entre los influenciadores Plex (España) y Fernanfloo (El Salvador), uno de los nombres más populares del entretenimiento digital en habla hispana.

En el ámbito musical también habrá presencia con el enfrentamiento entre los cantantes Lit Killah (Argentina) y Kidd Keo (España), quienes aceptaron el reto de subir al ring en una de las peleas más comentadas tras el anuncio oficial.

Además, el evento contará con otros combates entre figuras del streaming y las redes sociales: Fabiana Sevillano (España) contra La Parce (Colombia), Clersss (España) frente a Natalia MX (México), Angie Velasco (Argentina) ante Alondrissa (Puerto Rico), Gero Arias (Argentina) contra Viruzz (España) y Marta Díaz (España) frente a Tatiana Kaer (España).

¿Cuál es la pelea estelar de ‘La velada del año 6′ y cuándo es?

La cartelera tendrá como combate principal el enfrentamiento entre los streamers españoles IlloJuan y TheGrefg, dos de las figuras más influyentes de la creación de contenido en habla hispana.

La sexta edición de La Velada del Año se realizará el 25 de julio de 2026, en una jornada que volverá a reunir deporte, entretenimiento y cultura de internet ante millones de espectadores conectados en directo.

