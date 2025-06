‘Influencer’ sufre graves secuelas por picadura de garrapata: “Mi cuerpo se rindió”

En los últimos días, María Palen fue tendencia en redes sociales. Esta vez no fue por su trabajo como creadora de contenido fitness, sino por el testimonio que compartió sobre la picadura de una garrapata que la dejó —según contó— “atrapada en un dolor insoportable”.

El caso de María Palen

Tras años dedicada al contenido fitness y al cuidado del cuerpo, la influenciadora María Palen enfrenta una dura paradoja: su cuerpo, el mismo que fortaleció con disciplina y ejercicio, dejó de responderle por completo tras la picadura de una garrapata.

La joven, originaria de California (Estados Unidos), relató que durante meses experimentó molestias que parecían inofensivas. Al principio fue un dolor en el coxis, luego la incomodidad al estar sentada o de pie por mucho tiempo. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente cuando, en medio de una hospitalización, empezó a perder sensibilidad en las piernas.

“Primero fue la izquierda, luego la derecha. El entumecimiento subió hasta el ombligo. Mi cuerpo se rindió por completo (...) Siempre he llevado un estilo de vida saludable. Esto no tenía ningún sentido y, rápidamente me di cuenta de que no podía solucionarlo con una dieta equilibrada ni ejercicio”, contó María Palen en un video publicado a finales de 2024.

Con el paso de los días, las limitaciones físicas se hicieron más severas. Hoy, la creadora de contenido debe movilizarse en silla de ruedas y ha tenido que reaprender tareas tan básicas como caminar. Pese a su estilo de vida saludable, su salud se vio comprometida por una afección poco común: la babesiosis, una infección transmitida por parásitos del género Babesia, que ingresan al cuerpo a través de ciertas garrapatas. La enfermedad puede afectar la sangre y comprometer gravemente el sistema inmunológico.

Los médicos tardaron en dar con el diagnóstico. Al inicio, creyeron que se trataba de una enfermedad autoinmune, hasta que los análisis del líquido cefalorraquídeo evidenciaron una fuerte respuesta inflamatoria. Y aunque no se ha podido establecer con certeza cómo el parásito impactó su médula espinal, la afectación neurológica ha sido evidente.

A comienzos de este año, familiares y allegados iniciaron una campaña de recaudación en línea para apoyar sus gastos médicos, ya que, según explicaron, la perdió su empleo, su vivienda y gran parte de sus ahorros. La cifra recolectada supera los 12.000 dólares.

Con un pronóstico aún incierto —que incluye la posibilidad de una recuperación total, parcial o nula—, María Palen ha seguido compartiendo su historia con el objetivo de visibilizar una enfermedad poco conocida y, sobre todo, dar testimonio de resiliencia. “Esto no tiene sentido. Pero sigo aquí, un paso a la vez”, se lee en la descripción de una de sus publicaciones.