Influenciadora Valeria Roa fue víctima de paseo millonario y agresión en Bogotá

Valeria Roa Medina, conocida tiktoker e influenciadora, denunció públicamente que fue víctima de un paseo millonario en Bogotá, hecho que —según relató— también incluyó agresiones físicas y tocamientos en su contra y en contra de una amiga.

La creadora de contenido decidió hacer público su testimonio a través de redes sociales con la intención de alertar a otras personas y de llamar la atención sobre la inseguridad que se vive en la ciudad, especialmente en horas de la noche y a la salida de eventos masivos.

¿Qué le pasó a Valeria Roa?

De acuerdo con el testimonio, los hechos ocurrieron hace aproximadamente una semana, cuando salía de un concierto en compañía de una amiga cercana. Ambas, dijo, tenían los celulares descargados y optaron por tomar un taxi en la vía pública. Minutos después, otros dos delincuentes se subieron al vehículo por los costados.

Valeria Roa manifestó que les cubrieron la vista, las golpearon y les arrebataron sus pertenencias mientras las obligaban a entregar contraseñas de sus celulares, aplicaciones y cuentas bancarias.

“Era una banda porque atrás venían más en otro carro (...) Como el celular estaba descargado, consiguieron un cargador y empezaron a pedir contraseñas de celular, de aplicaciones de bancos, de todo. Incluso el acceso a las fotos ocultas, buscando fotos íntimas. También tomaban como excusa que nos estaban ‘requisando’ para aprovecharse de nosotras y tocarnos (...) Fueron como 30 minutos, pero fue un camino eterno. Fue una experiencia traumática”, agregó la influenciadora.

Una vez terminaron su cometido, los delincuentes abandonaron a las mujeres en una calle solitaria y les advirtieron que no debían mirar hacia atrás. Valeria Roa contó que ella y su amiga salieron corriendo descalzas en busca de ayuda, pero el primer acercamiento con la Policía no fue el esperado.

“Abordamos a una mujer policía que nos dijo que no podía hacer mucho por nosotras. Fue muy triste porque, realmente, no sentimos empatía de ella, aun siendo mujer también y viéndonos en el estado en el que estábamos. Al final hablamos con el Mayor. Él nos atendió, pero no nos preguntó mayor cosa. Es más, dijo que habíamos sido afortunadas porque en esa zona matan a toda la gente”.

Valeria Roa explicó que, aunque dudó en compartir su historia públicamente, decidió hacerlo como una forma de prevención para quienes se movilizan de noche en la ciudad.

“Es una invitación a que nos cuidemos más y a planear mejor las cosas cuando salimos de fiesta o a conciertos”.

La influenciadora cerró su mensaje pidiendo que se tomen medidas y que, tanto las autoridades como la ciudadanía, actúen con mayor solidaridad y empatía frente a este tipo de situaciones.

